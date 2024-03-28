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البورصة

انخفضت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات يوم الخميس ليكون المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) في المنطقة الحمراء بتراجع نحو 1.83% إلى مستوى 27,706 نقطة.

وبعد مرور أول ساعة تداول، انخفض أيضا المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 1.12% عند مستوى 6,443 نقطة.

وجاء سهما شركة أوراسكوم للتنمية مصر وشركة عبورلاند للصناعات الغذائية بين أكثر الأسهم تراجع بنسبة 4.4% و4.59% على التوالي.

وتراجع سعر سهم البنك التجاري الدولي CIB بنسبة 1%، وهو صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي.

الدولار

تشهد حركة الدولار تذبذب في السوقين الرسمية والموازية بمصر بتعاملات نهاية الأسبوع، فيما تترقب الحكومة الدفعة الثانية من تدفقات مستحقات مشروع رأس الحكمة، الذي تعول عليه لدعم مواردها الدولارية.

وتداول الدولار في السوق الموازية صباح يوم الخميس بين نحو 48.85 و 48.90 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الصرف في السوق الرسمية فسجل بين 47.23 و 47.33 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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