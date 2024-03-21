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قرر البنك المركزي المصري إلغاء اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم الخميس الموافق 28 مارس الجاري، بحسب بيان للبنك يوم الأربعاء أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.



وأرجع البنك قراره بإلغاء الاجتماع المقبل إلى الاكتفاء بالاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية الذي انعقد يوم 6 مارس الجاري، والذي قررت فيه اللجنة رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس.

ووفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي فمن المقرر أن يكون الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 23 مايو.

تباين أداء مؤشرات البورصة بإغلاق الأربعاء

تراجع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) لليوم الرابع على التوالي.

وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة طفيفة بلغت 0.3% بنهاية تداولات جلسة الأربعاء ليغلق عند مستوى 28589.37 نقطة. وكان المؤشر الرئيسي ارتفع بأكثر من 1.5% بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة فوق مستوى 29.1 نقطة.

بينما قفز المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – عند الإغلاق بنسبة 2.94% عند مستوى 6394.24 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى بنحو 0.69% بإغلاق الأربعاء متصدرا قيم التداولات. وقاد سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي – تراجعات المؤشر الرئيسي حيث انخفض السهم 0.13% كثاني أعلى قيم تداول بعد طلعت مصطفى.

وكان سهم اي فاينانس الأعلى تراجعا – ضمن المؤشر الرئيسي – بنسبة 5.38%، يليه سهم أوراسكوم للتنمية بنسبة 3.91% وسهم بالم هيلز بنسبة 3.03%.

وجاء سهم أوراسكوم كونستراكشون كأعلى نسبة ارتفاع - بالمؤشر الرئيسي – مرتفعا بنسبة 4.95%.

وتصدر قطاع العقارات التداولات مستحوذا على 20.27% من قيم التداولات. وانخفض مؤشر قطاع العقارات بنسبة طفيفة بلغت 0.06% الأربعاء.

كما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع الأربعاء بقيمة 224.6 مليون جنيه و 21.1 مليون جنيه على التوالي مدفوعا ببيع المؤسسات. بينما سجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 245.7 مليون جنيه مدفوعا بشراء المؤسسات والأفراد.

الدولار

بصباح الخميس، تداول الدولار في السوق الموازية والرسمية عند نفس السعر تقريبا عند نحو 47 جنيه، بحسب متداولين وتطبيقات على الهاتف وبيانات مجموعة بورصة لندن.

نظرة سريعة على أهم البيانات والمؤشرات

* هذه البيانات بحسب إغلاق الأربعاء

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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