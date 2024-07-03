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افتتاح أخضر للبورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ايجي إكس 30 (EGX30) بنسبة 1.36% بحلول الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي عند مستوى 28,346 نقطة بعد الإعلان عن تغيرات كبيرة في الوزارات الاقتصادية بالحكومة الجديدة التي يرأسها مصطفى مدبولي.

وكان المؤشر قد ارتفع بنسبة 0.25% في الدقائق الأولى من تعاملات الأربعاء بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة.

وارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 0.9%.

5 أسهم

تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم التداول مرتفعا بنحو 2.8%، يليه من حيث قيم التداول سهم تعليم والذي قفز بأكثر من 12.3% بحلول الساعة 11:45 صباحاً.

وجاء سهم السويدي اليكتريك بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول بارتفاع طفيف بلغ 0.14%.

أما سهم "إي اف جي" فقد جاء بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول وقفز بأكثر من 5.2% ليتخطى مستوى ال 20 جنيه للسهم.

وفي المرتبة الخامسة من حيث قيم التداول حل سهم البنك التجاري الدولي – الأكبر وزنا بالمؤشر الرئيسي – مرتفعاً بنحو 0.5%.

الحكومة الجديدة

تتجه الأنظار إلى رد فعل الأسواق يوم الأربعاء، على تشكيل الحكومة الجديدة والمقرر أن تؤدي اليمين الدستورية خلال ساعات، وسط تغييرات كبيرة في المجموعة الاقتصادية، فيما تسعى مصر للخروج من أزمة اقتصادية دامت لسنوات أساسها نقص توفير الدولار، ولجأت لتحرير سعر الصرف، وتنفيذ برنامج تخارج من شركات حكومية لصالح القطاع الخاص، اضافة للاقتراض من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدخول في شراكات استثمارية ضخمة لجذب تدفقات دولارية.

ووفق ما نقلته قناة اكسترا نيوز المقربة للحكومة الأربعاء، شملت التعديلات تغيير وزراء البترول والكهرباء والمالية والتموين، واستحداث وزارة للاستثمار والتجارة الخارجية ودمج وزارة التخطيط مع وزارة التعاون الدولي.

وجاءت أبرز التغييرات في الحكومة الجديدة كالآتي:

- استحداث وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ليتولاها حسن الخطيب، وهو خبير اقتصادي.

- تولي أحمد كوجك، نائب وزير المالية حقيبة وزارة المالية بدلا من محمد معيط.

- رانيا المشاط وزيرة للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- كامل الوزير في منصب وزير النقل والصناعة. وكان الوزير يتولى حقيبة وزارة النقل.

- شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد، وزير للتموين بدلا من علي المصيلحي.

- محمود عصمت وزير قطاع الأعمال سابقا في منصب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

- محمد شيمي وزير لقطاع الأعمال العام.

- كريم بدوي وزير للبترول بدلا من طارق الملا. وبدوي شغل منصب الرئيس الإقليمي لشركة «شلمبرجير» العالمية بمصر وشرق المتوسط.

-بدر عبدالعاطي وزير الخارجية بدلا من سامح شكري وتم ضم الهجرة له ليصبح وزير الخارجية والهجرة. وكان عبدالعاطي متحدث لوزارة الخارجية خلال الفترة بين 2013 و 2015.

سعر الدولار

لا يزال سعر الدولار يواصل تحركاته مع اقتراب الشهر الرابع منذ تعويم الجنيه، ليتداول فوق 48 جنيه للدولار الواحد.

وخلال تعاملات الأربعاء، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 48.66 و 48.90 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فجاء بين 48.1 و48.2 جنيه، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.

اكت فاينانشال

تدرس شركة اكت فاينانشال، التخارج من أحد استثماراتها خلال العام المقبل، إضافة لتخارج محتمل العام الجاري من شركة السويدي اليكتريك، وفق ما قاله مصطفى عبدالعزيز الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشؤون تطوير الأعمال بالشركة، لزاوية عربي.

وتعمل اكت فاينانشال - التي تستعد للطرح في البورصة لزيادة رأس المال خلال الشهر الجاري - في الاستثمار في حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية، والدخول في تحالفات استثمارية للحصول على حصص في شركات جاهزة للطرح.

وتمتلك اكت فاينانشال حصة أقلية في شركة السويدي اليكتريك المصرية للكابلات الكهربائية ومحطات المياه، التي تقدمت شركة إماراتية لها بعرض شراء اختياري.

وتتوقع اكت فاينانشال جمع نحو مليار جنيه من الطرح العام الأولي، وسيتم استثمار هذه الأموال خلال العام الجاري. ويبدأ الطرح يوم 9 يوليو الجاري وحتى 23 يوليو بسعر 2.9 جنيه للسهم.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.267% الثلاثاء من 8.454% الاثنين.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.911% الثلاثاء من 11.930% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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