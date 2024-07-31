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*تم التحديث بتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة اكت فاينانشال

وافد جديد للبورصة

قفز سهم شركة اكت فاينانشال في أول يوم تداول بالبورصة الأربعاء بنحو 27.24% بحلول الساعة 11.50 صباحا. واكت فاينانشال هو أول طرح عام أولي على المؤشر الرئيسي منذ بداية العام.

وارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 0.9% عند مستوى 29.3 ألف نقطة، كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنحو 0.6%.

وتصدر سهم اكت فاينانشال قيم التداول، وكان السهم قد ارتفع بأكثر من 34% في بداية تعاملات اليوم ليصل إلى 3.9 جنيه مقارنة بسعر الافتتاح – والذي يمثل سعر الاكتتاب - عند 2.9 جنيه للسهم.

وفي المرتبة الثانية حل سهم البنك التجاري الدولي مرتفعا بأكثر من 1.3%. وجاء سهم المناجم والمحاجر بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول بحلول الساعة 11:50 متراجعا بأكثر من 3%.

استثمارات

قال باسم عزب الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة اكت فاينانشال، إن شركته تستهدف استثمار ما بين 4 إلى 6 مليار جنيه ( 82.4 - 123.6 مليون دولار) حتى نهاية العام الجاري.

وتحدث العزب خلال فعاليات بدء التداول على السهم، وجمعت الشركة نحو مليار جنيه من الطرح العام الأولي.

وتم الاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من خلال 360 مليون سهم، خُصص منها 300 مليون سهم للطرح الخاص وتم تغطيته أكثر من 20 مرة، أما الطرح العام والبالغ 60 مليون سهم فتم تغطيته نحو 55 مرة.

وقال عزب "عندنا استثمارات عاوزين نعملها من هنا لغاية آخر السنة في حوالي حدود 4 لـ 6 مليار جنيه في السوق،" مضيفا أنه سيتم الاستثمار في عدة قطاعات بينها اللوجيستيات والخدمات المالية والعقارات.

وتعمل الشركة التي تأسست في 2015 في الاستثمار في حصص من شركات مدرجة في البورصة المصرية.

الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية صباح الأربعاء بين 48.10 و49.33 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ووفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري، فتراوح سعر السوق الرسمية بين 48.33 و 48.47 جنيه.

أسعار الذهب

في صباح الأربعاء، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3729 جنيه للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3263 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3744.32 جنيه للجرام في العرض، و3703.93 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.367% الثلاثاء من 7.423% الاثنين.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.520% الثلاثاء من 11.494% الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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