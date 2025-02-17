تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الاثنين، وزاد سعر الجرام بنحو 20 جنيه بحلول الساعة 12:30 ظهرا مقارنة بأسعار الصباح.

سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات فبلغ 4105 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4691 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وتشهد أسعار الذهب محليا ارتفاعات منذ أيام مدفوعة بزيادة السعر العالمي للذهب وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك الاثنين، نحو 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية بتراجع طفيف عن التعاملات الصباحية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.17 جنيه للشراء، و51.01 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

البورصة

بحلول الساعة 12:30 ظهرا، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هامشيا 0.02%، بعد أن ارتفع في التعاملات الصباحية.

كان المؤشر قد أغلق نهاية الأسبوع الماضي على ارتفاع بأكثر من 1% وهو ما استمر أيضا للجلسة الأولى هذا الأسبوع الأحد حيث أغلق على ارتفاع بنحو 1.5%.

جاء الارتفاع وسط أجواء إيجابية ومتفائلة في السوق، حيث هدوء بعض الأحداث الجيوسياسية في المنطقة بعد اكتمال مرحلة تسليم الأسرى بين حماس وإسرائيل، حسب أحمد ناشي محلل الأسواق المالية في شركة CFI للتداول بمصر، لزاوية عربي.

وأضاف ناشي، أن "السوق تلقى دعم من الأخبار الإيجابية الصادرة عن شركات خاصة القطاع العقاري وتحسن في القطاع البنكي وتوقعات متفائلة بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة يوم الخميس المقبل".

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا