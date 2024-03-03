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لا يزال سعر الدولار في السوق الموازية بمصر يتراجع على خلفية تدفق أموال الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة البالغة 15 مليار دولار، ليتداول في نطاق 45 جنيه في التعاملات الصباحية يوم الأحد.

وأعلنت الحكومة المصرية اكتمال الدفعة الأولى من قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار، على أن تحصل خلال شهرين على الدفعة الثانية البالغة 20 مليار دولار. وكان من بين الدفعة الأولى للصفقة 5 مليار دولار وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري.

وساهمت الصفقة في هدوء التداول على الدولار في السوق الموازية وفق ما قاله متعاملون، فيما تشير البيانات إلى انخفاض كبير خلال الأيام الماضية حيث كان يتداول فوق 60 جنيه للدولار الواحد قبل إعلان الصفقة.



فيتش

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن صفقة رأس الحكمة من شأنها تخفيف ضغوط السيولة الخارجية وتسهيل تعديل سعر الصرف ما سيحفز صندوق النقد الدولي على الموافقة على برنامج دعم معزز لمصر.

وتوقعت فيتش أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد الذي من شأنه توفير حافز لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر وتسهيل التمويل الإضافي من الشركاء المتعددي الأطراف.

مشروع ترفيهي جديد

أطلقت شركة ماجيك لاند الحكير المملوكة لمجموعة عبدالمحسن الحكير القابضة السعودية، مشروعها الترفيهي "تنزا" بمدينة الإنتاج الإعلامي بمصر، باستثمارات إجمالية للمشروع 1.1 مليار جنيه (35.6 مليون دولار).

يأتي المشروع بموجب عقد تعاون مع الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنظام حق الانتفاع، ويمتد على مساحة 250 ألف متر مربع، وفق ما أعلنته الشركة في مؤتمر صحفي وبيان للشركتين يوم السبت.

وخلال المؤتمر الصحفي، توقع محمود جابر، الرئيس التنفيذي لشركة ماجيك لاند الحكير، تشغيل مشروع تنزا بنسبة 80% بنهاية العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من تشغيله بالكامل خلال 2025.



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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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