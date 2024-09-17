تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

استثمارات سعودية

أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، توجيه صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - لضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليار دولار كمرحلة أولى، وفق ما نقله بيان حكومي مصري، وذلك خلال لقاء بن سلمان مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وأجرى مدبولي زيارة للسعودية على رأس وفد ضم وزيري المالية والاستثمار، واستعرض خلالها مع مجتمع الأعمال الحكومي والخاص فرص الاستثمار وجهود جذب الاستثمارات لمصر.

واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة المصرية لتوفير الموارد اللازمة لقطاع الكهرباء، وزيادة المصادر وتنويعها من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى خطة الربط الكهربائي مع المملكة قبل حلول الصيف المقبل.

وأعرب ولي العهد السعودي، عن تطلعه لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين الجانبين، خلال شهر أكتوبر المقبل، وتقديم مزيد من التسهيلات اللازمة للشركات العاملة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وفق البيان.

مشروع لـ أكوا باور

بحث وزير الاستثمار والتجارة الداخلية حسن الخطيب، مع رعد حسان نائب رئيس شركة أكوا باور السعودية مشروع الشركة الجديد في مصر بتكلفة استثمارية تقريبية تبلغ 1.5 مليار دولار، وفق بيان للوزارة الاثنين دون مزيد من التفاصيل عن المشروع.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير للسعودية ضمن الوفد الحكومي. وأكوا باور تعمل في حلول الطاقة وإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية مياه البحر وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الثلاثاء بين 48.36 و 48.50 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين 48.58 و48.90 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر، صباح الثلاثاء، وانخفض سعر الجرام 5 جنيهات مقارنة بأسعار مساء الاثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3966 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3470 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4009.82 جنيه للجرام للعرض و 3963.14 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

بورصة

أنهت البورصة تعاملات الاثنين - أولى جلسات الأسبوع - على تراجع جماعي. وانخفض المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بنسبة 0.78% عند مستوى 30260 نقطة.

كما تراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.45% ومؤشر شريعة بأكثر من 1%.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.371% الاثنين من 6.568% الجمعة.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.128% الاثنين من 11.213% الجمعة.

خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 72.75 دولار للبرميل الاثنين من 71.61 دولار للبرميل الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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