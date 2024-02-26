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السندات

واصلت السندات المصرية المقومة بالدولار ارتفاعها في بداية تعاملات الأسبوع بعد ارتفاعات قياسية مساء الجمعة عقب الإعلان عن صفقة مشروع رأس الحكمة .

وقفزت السندات طويلة الأجل المستحقة في مايو 2050 بأكثر من 4 دولار خلال تعاملات الاثنين - مقارنة بإغلاق الجمعة - لتصل إلى 76.2 دولار. وارتفعت السندات المستحقة في يونيو 2025 بأكثر من 1.2 دولار - مقارنة بإغلاق الجمعة - لتسجل 98.5 دولار خلال تعاملات الاثنين.

البورصة

كما شهدت بداية تعاملات الاثنين ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بعد هبوطها الأحد. وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) 2.79 % بحلول الساعة 11:55 صباحا بتوقيت القاهرة متخطياً 28,600 نقطة بقيادة سهم البنك التجاري الدولي.

وتصدر سهم البنك التجاري الدولي تداولات اليوم ووصل إلى 77 جنيه بزيادة بنسبة 5.48% عن إغلاق الأحد.

وجاء تراجع "إيجي إكس 30" الأحد الذي تخطى 5% مع الانخفاض الكبير للدولار في السوق الموازية منذ الإعلان عن مشروع رأس الحكمة الجمعة، والذي أدى لتراجع الأسهم التي سبق واستفادت من ارتفاع الدولار في السوق الموازية لأكثر من 60 جنيه للدولار خلال الفترة الماضية.

وارتفع سهم جي بي كورب - التي تعمل في عدة قطاعات منها النقل، التخزين وصناعة السيارات - خلال تعاملات الصباح بأكثر من 19% مقارنةً بإغلاق الأحد ليصل إلى 10.49 جنيه وهو أعلى سعر خلال جلسة منذ مارس 2008.

الجنيه

واصلت العقود الآجلة للجنيه المصري مقابل الدولار أجل 12 شهر تراجعها في أول تعاملات الأسبوع لتسجل 54.2 جنيه للدولار بحلول الساعة 10:23 صباحا بتوقيت القاهرة بانخفاض 3.3 جنيه مقارنةً بإغلاق الجمعة.

ويتداول الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق الموازية الاثنين عند مستوى 53 جنيه للدولار، بعد هبوط قوي الأحد وصل لمستويات تحت الـ 50 جنيه للدولار قبل أن يعاود الارتفاع لفوق الـ 50 جنيه للدولار مساء الأحد.

ولا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر عند نحو 30.9 جنيه للدولار. فيما كان سعر الصرف بالسوق الموازية وصل لمستويات قياسية خلال وقت سابق من العام الجاري عندما تخطى 70 جنيه للدولار، قبل أن يهبط عن ذلك المستوى.

(إعداد: فريق التحرير zawya.arabic@lseg.com)

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