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الدولار

ارتفع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية والموازية بمصر يوم الاثنين، بعد إجازة طويلة بمناسبة عيد الفطر.

بحلول الساعة 11 صباح الاثنين بتوقيت القاهرة، تداول الدولار في السوق الموازية عند مستويات بين 47.8 و 49.8 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف، وهو مستوى أعلى من مستويات ال 46.9 و 47.6 جنيه التي كان يتداول عندها الدولار بالسوق الموازية مساء الاثنين الماضي قبل بدء إجازة العيد.

وارتفع أيضا سعر الدولار في السوق الرسمية إلى 48.7 جنيه من 47.6 جنيه قبل إجازة العيد، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

السوق

ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 1.16% عند 28834.68 نقطة بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة. كما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 0.73%.

وتصدر سهم مصر للالومنيوم تداولات الصباح مرتفعا بنسبة 6.25%. أما سهم البنك التجاري الدولي – الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي – فقد ارتفع بنسبة 0.55%.

كما ارتفع سهم حديد عز بنحو 5.5% بحلول الساعة 10:30 صباحا بتوقيت القاهرة. وكانت شركة حديد عز أعلنت نتائج أعمالها المجمعة لعام 2023.

وتحولت حديد عز إلى الخسائر في عام 2023، محققة صافي خسائر بعد استبعاد الحقوق غير المسيطرة بلغ 113 مليون جنيه في 2023 مقابل صافي أرباح 4.25 مليار جنيه في عام 2022.

هذا بالرغم من ارتفاع صافي مبيعات الشركة بنحو 70% على أساس سنوي ليسجل 142.9 مليار جنيه في 2023 مقابل 84 مليار جنيه في 2022.

ويرجع تحول حديد عز إلى الخسائر إلى تكبد الشركة خسائر فروق عملة بلغت نحو 31 مليار جنيه في 2023.

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