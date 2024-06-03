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البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل طفيف في تعاملات صباح يوم الاثنين، وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة طفيفة بلغت 0.28% ليصل عند 26946 نقطة وذلك بحلول الساعة 11 صباحا بتوقيت القاهرة.

كما ارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.15% بحلول التوقيت نفسه.

وتصدر قيم التداول بحلول الساعة 11 صباحا سهم إي إف جي، وارتفع بنسبة 3.45%.

وجاء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول، وصعد السهم بنسبة 1.57%.

الدولار

تتواصل التحركات اليومية لسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر منذ قرار تخفيض قيمة العملة المحلية في مارس الماضي.

وسجل متوسط سعر الدولار في السوق الموازية بحلول الساعة 10:15 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الاثنين حوالي 47.82 جنيه، مرتفعا من نحو 47.74 جنيه يوم الأحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراوح السعر الرسمي للدولار بحلول التوقيت نفسه بين نحو 47.27 و47.37 جنيه، بعدما كان أغلق الأحد في نطاق بين نحو 47.28 و47.38 جنيه، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن.



المصرية للاتصالات

قالت الشركة المصرية للاتصالات، في إفصاح للبورصة المصرية يوم الاثنين، إنها تدرس منذ أكثر من عام بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات الخاصة بها، وإنها لم تتلق أي عروض حتى الآن بشأن هذا الأمر.

جاء إفصاح الشركة - التي تمتلك الحكومة المصرية حصة بها - تعقيبا على خبر نشرته إحدى الصحف المحلية بشأن اهتمام صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - بشراء أبراج تابعة لشركتي اتصالات مصريتين.



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