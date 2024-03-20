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ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بأكثر من 1.5% بحلول الساعة 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة ليصل إلى مستوى 29.1 ألف نقطة.

وقفز المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بأكثر من 2.2%.

وقاد سهم مجموعة طلعت مصطفى صعود المؤشر الرئيسي في تعاملات الصباح.

وارتفع السهم بأكثر من 2.9% بحلول 10:45 صباحا بتوقيت القاهرة متصدرا قيم التداولات.

وارتفع سهم السويدي إليكتريك بأكثر من 4% كثاني أعلى قيم تداول.

وكانت البورصة المصرية شهدت تراجعات حادة خلال الثلاث أيام الماضية.

الدولار

يواصل الدولار انخفاضه في السوق الموازية، حيث تتداول العملة الصعبة عند مستوى 47.9 جنيه صباح الأربعاء في السوق الموازية. بينما يتداول الدولار على سعر أقل قليلا في السوق الرسمية عند ما بين 46.9 و 47 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن الأربعاء.

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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