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الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر يوم الاثنين في السوقين الرسمية والموازية، فيما تتواصل تحركات سعر الصرف منذ قرار التعويم الذي يقترب من شهره الثاني.

وبلغ متوسط سعر الدولار في مصر بالسوق الموازية مساء الاثنين نحو 48.075 جنيه، مرتفعا من متوسط أقل من 48 جنيه الأحد، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وسجل السعر الرسمي للدولار يوم الاثنين ما بين نحو 47.86 و47.96 مرتفعا من نطاق بين نحو 47.69 و47.79 جنيه يوم الأحد، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

السندات

انخفض العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.979% يوم الاثنين من 8.139% الجمعة.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.352% الاثنين من 11.505% الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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