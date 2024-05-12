تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم



البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تداولات يوم الأحد في مستهل جلسات الأسبوع، وانخفض المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بنسبة طفيفة بلغت 0.16% ليصل لمستوى أدنى من 26 ألف نقطة بحلول الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

كما تراجع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنحو 0.4% بحلول التوقيت نفسه.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قيم التداول حتى الساعة 12:30 ظهرا، وتراجع بأكثر من 1.1%، يليه من حيث قيم التداول سهم القلعة للاستثمارات الذي انخفض بنسبة 2.3%.

كما جاء سهم السويدي إليكتريك بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول بحلول التوقيت نفسه، وارتفع بأكثر من 3.3%. وقالت مجموعة السويدي إليكتريك، صباح الأحد، إنها تدرس إنفاق 5 مليار جنيه (نحو 105.6 مليون دولار) في عام 2024 كنفقات استثمارية، على أن توجه تلك الاستثمارات لاستكمال المشروعات الحالية وزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الشركة من ضمنها مصنعها في السعودية.

وحل سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول، وانخفض بنحو 2% بحلول الساعة 12:30 ظهرا. وكانت الشركة كشفت، في إفصاح للبورصة الأحد، عن اقتراح مجلس إدارتها توزيع أرباح بواقع 1.34 جنيه للسهم دفعة واحدة، بعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.

أما سهم البنك التجاري الدولي - الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي - فقد ارتفع بنحو 0.4% بحلول الساعة 12:30 ظهرا بتوقيت القاهرة.

الدولار

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية بمصر خلال التعاملات الصباحية يوم الأحد، ليواصل بذلك مساره التصاعدي.

وبحلول الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة يوم الأحد سجل متوسط سعر الدولار بالسوق الموازية نحو 48.19 جنيه، مرتفعا من حوالي 48.16 جنيه السبت، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتباين أداء الدولار في البنوك بمصر في تعاملات صباح الأحد لكن غلب الانخفاض عليه، وسجل في بنك مصر - وهو أحد أكبر بنكين حكوميين في البلاد - ما بين 47.24 و47.34 جنيه بحلول الساعة 10:40 صباحا الأحد بتوقيت القاهرة.

في حين كان السعر الرسمي للدولار أغلق الخميس بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي في نطاق بين نحو 47.29 و47.39 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

السندات

ارتفع العائد على السندات المصرية المقومة بالدولار المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.844% يوم الجمعة من 7.835% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.21% الجمعة من 11.195% الخميس.

آخر الإغلاقات

#تحليلسريع

لقراءة الموضوع على منصات مجموعة بورصة لندن، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا