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الاحتياطي الأجنبي

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري في نهاية يوليو الماضي، إلى نحو 46.49 مليار دولار بصورة مبدئية، مقابل 46.38 مليار دولار في نهاية يونيو، حسب بيان للمركزي.

كان صافي الاحتياطي قد سجل قفزة كبيرة بأكثر من 5 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، ليصل إلى نحو 46.12 مليار دولار مقابل 41.05 مليار دولار بنهاية أبريل 2024.

ومايو الماضي، تسلمت الحكومة المصرية الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة، البالغة 20 مليار دولار بعد حصولها سابقا على الدفعة الأولى من مستحقات المشروع بقيمة 15 مليار دولار من أصل 35 مليار دولار قيمة الصفقة ككل.

كما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم قرض - تم توقيع اتفاقه في ديسمبر 2022 - من 3 مليار دولار إلى 8 مليار دولار في مارس، وحصلت الأسبوع الماضي على شريحة بقيمة 820 مليون دولار بعد المراجعة الثالثة للبرنامج.

برنامج الطروحات

قال وزير المالية أحمد كجوك، إن الحكومة تستهدف جمع نحو 2.5 مليار دولار من خلال برنامج الطروحات المزمع استئنافه خلال العام المالي الجاري.

ووفق تصريحات للوزير مع قناة الشرق السعودية قال كجوك "بنتكلم على حوالي 2 - 2.5 مليار دولار كان ده لبرنامج الطروحات ونصف المبلغ ده هو اللي ممكن يكون كان متوقع ييجي إيراد للدولة أو للموازنة فنتمنى أن إحنا نكون قريبين من الملبلغ ده أو نفوقه".

وتعتزم الوزارة اللجوء للتمويل من خلال السوق المحلية بطرح سندات خضراء وصكوك بالجنيه، فيما سيكون اللجوء للأسواق الدولية من خلال القروض الميسرة من المؤسسات الدولية، واستخدام أدوات جديدة كالتمويل المستدام والتمويل الأخضر بعيدا عن الأمور التقليدية.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 8.051% الثلاثاء من 7.854% الاثنين.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 12.051% الثلاثاء من 12.092% الاثنين.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية صباح الأربعاء، بين 50 و 50.96 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعره الرسمي بين نحو 49.15 و 49.28 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

ولدى إغلاق الثلاثاء، ارتفعت العقود الآجلة للجنيه أجل 12 شهر إلى 58.3 جنيه للدولار وهو أعلى مستوى منذ 23 فبراير 2024.

ويتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة خلال الأيام الماضية في ظل انهيارات الأسهم ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وحصلت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

إغلاق أخضر

أنهى السوق مرحلة التراجع، وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" تعاملات الثلاثاء مرتفعا بنسبة 1.33% عند مستوى 28210.41 نقطة.

وقفز المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 3.05%. كما أغلق مؤشر شريعة مرتفعا بنسبة 2.32%.

كانت البورصة المصرية، بين الأسواق العربية المتراجعة بتعاملات الأحد والاثنين، مع انخفاض الأسهم العالمية ومخاوف ركود الاقتصاد الأمريكي والتوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط، فيما تتجه الأسواق حاليا لتعافي جزئي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر جرام الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، بنحو 15 جنيه للجرام مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3846 جنيه للجرام، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3365 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3819.16 جنيه للجرام في العرض، و 3771.8 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

إغلاقات الثلاثاء

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