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*تم التحديث بارتفاع عجز الميزان التجاري في سبتمبر

الدولار

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء فوق مستوى 50.60 جنيه، متخطيا بذلك إغلاق الثلاثاء الذي سجل نحو 50.51 للبيع.

وكان سعر الدولار قد تخطى مستوى الـ 50 جنيه الخميس الماضي.

وبحلول الساعة 11:50 صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية بين 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع، وفق بيانات غالبية البنوك المحلية، وذلك بارتفاع نحو 0.3% عن إغلاق الثلاثاء.

وفي السوق الموازية، تراوح سعر بيع الدولار بين 51 و51.66 جنيه وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ارتفاع أسعار الذهب

وبحلول 11:50 الأربعاء، ارتفع سعر الذهب مجددا في مصر، وزاد سعر الجرام بنحو 0.4% مقارنة بأسعار مساء الثلاثاء.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات نحو 3800 جنيه، مقابل نحو 3785 جنيه بإغلاق الثلاثاء. وسجل سعر الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك نحو 4343 جنيه مقابل 4326 جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" بنحو 0.4% فوق مستوى 30.7 ألف نقطة.

ارتفاع عجز الميزان التجاري في سبتمبر

ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر خلال سبتمبر الماضي بنحو 23% على أساس سنوي، إلى 4.4 مليار دولار مقابل 3.58 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام الماضي.

ووفق بيان من الجهاز المركزي للإحصاء الأربعاء، ارتفعت الصادرات خلال سبتمبر بنسبة 10.2% على أساس سنوي، فيما ارتفعت الواردات بنسبة 16.9% على أساس سنوي.

وبلغت الصادرات في سبتمبر نحو 3.46 مليار دولار مقابل 3.14 مليار دولار الشهر المقارن، مع ارتفاع صادرات منتجات البترول بنسبة 146.5% والملابس الجاهزة بـ 28.7% بينما انخفضت صادرات البترول الخام بـ 66%.

وبلغت قيمة الواردات خلال سبتمبر 7.86 مليار دولار مقابل 6.72 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفعت واردات منتجات البترول خلال سبتمبر بـ 33.9% على أساس سنوي، والغاز الطبيعي بنسبة 138.6%، بينما تراجعت واردات القمح بـ 22.3%.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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