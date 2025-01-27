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أسعار الذهب

تخلت أسعار الذهب في مصر عن مكاسبها الصباحية، وانخفض سعر الجرام بحلول الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة، بنحو 10 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3850 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4400 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" تعاملات الاثنين على تراجع بنسبة 0.97% إلى مستوى 29.7 ألف نقطة، مع تراجع أسهم قيادية ومبيعات مستثمرين محليين.

وتراجع سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر بنسبة 0.8%.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك الرسمية خلال تعاملات الاثنين نحو 50.20 جنيه للشراء ونحو 50.30 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 50.09 جنيه، و50.94 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

سيرا للتعليم

رفعت شركة سوشيال امباكت كابيتال حصتها في شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية "سيرا للتعليم" المصرية والمدرجة ببورصة مصر، إلى 88.68% من 51.2%، حسب بيان من سيرا الاثنين.

كانت الشركة التي مقرها مالطا، تقدمت بعرض شراء إجباري لزيادة حصتها حتى 90% من سيرا المشغل لمدارس وجامعات خاصة، بسعر 15.5 جنيه للسهم. وتم تنفيذ العرض مقابل نحو 3.4 مليار جنيه.

وتعهدت سوشيال امباكت كابيتال بعدم السير في إجراءات الشطب الاختياري لأسهم سيرا للتعليم خلال السنتين التاليتين لتنفيذ عرض الشراء، وفق إفصاح نشرته الهيئة العامة للرقابة المالية.

طرح المطارات

تعتزم الحكومة التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية IFC الشهر المقبل، لتنفيذ برنامج طرح المطارات المصرية على القطاع الخاص وفق تصريحات نقلها إعلام محلي عن وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني.

ومن المقرر طرح عدة مطارات للإدارة والتشغيل إضافة لمشروعات توسع. وقد اختارت الحكومة مؤسسة التمويل الدولية، كمستشار استراتيجي لبرنامج الطروحات والتخارج من أصول مملوكة للدولة.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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