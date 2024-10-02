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*تم التحديث بتصريحات للعضوة المنتدبة لشركة البركة كابيتال لزاوية عربي

قطاع الأعمال العام

اعتمد وزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، مشروع الموازنة التقديرية للشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي الجاري 2024- 2025 بإيرادات مستهدفة 62.5 مليار جنيه، وصافي ربح متوقع نحو 17 مليار جنيه.

ووفق بيان من الوزارة صباح الأربعاء، تستهدف الشركة القابضة - التي تتبعها عدة شركات بينها شركات مدرجة بالبورصة مثل مصر للألومنيوم - تحقيق زيادة في صافي الربح بنسبة 94% عن العام المالي المالي المنتهي يونيو 2023.

كما تستهدف القابضة زيادة الصادرات بنحو 130% لتصل إلى ما يقرب من 32 مليار جنيه.

خاص: البركة كابيتال المصرية تعمل على هيكلة إصدار صكوك خضراء لصالح شركة عقارية

قالت سارة حسني، العضوة المنتدبة لشركة البركة كابيتال المصرية - الذراع الاستثماري لبنك البركة مصر المدرج ببورصة مصر - إن الشركة تعمل على هيكلة إصدار صكوك خضراء بقيمة تتراوح بين 2 إلى 3 مليار جنيه (41.3 - 62 مليون دولار)، لشركة عقارية خلال النصف الأول من 2025 لتنفيذ مباني ذكية.

الإصدار يعد أحد 3 إصدارات صكوك تعمل عليها الشركة بقيمة إجمالية تصل لـ 9 مليار جنيه.

وقالت حسني، لزاوية عربي، إن الإصدارين الآخرين في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وبينهما إصدار صكوك خضراء.

كما تدرس الشركة طلبات تمويل بنحو 200 مليون جنيه من 20 شركة صناعية صغيرة، مقدمة لصندوق تمويل على أساس الإيرادات، أطلقته كشركة إدارة مخاطر مطلع سبتمبر. وتتوقع حسني، البت في بعض هذه الطلبات بحلول ديسمبر المقبل.

كما تدرس شركة البركة كابيتال، مع مؤسستين ماليتين بينهما أحد البنوك الخاصة، إطلاق صندوق للاستثمار المباشر private equity fund في البنية التحتية في قطاع الرياضة، وهو صندوق مغلق وغير مدرج بالبورصة، وبحجم مبدئي 500 مليون جنيه مع إمكانية زيادة الاستثمارات فيه لاحقا وفق أداء الصندوق.

يقصد بالبنية التحتية هي الشركات التي تعمل في إدارة المنشآت الرياضية، شركات إنتاج الملابس والأدوات الرياضية.

وقالت حسني: "احنا بنتكلم مع جهتين مؤسستين ماليتين بينهما بنك (من القطاع الخاص).. ندرس حاليا جدوى الاستثمار، ونتوقع إطلاقه في النصف الأول من 2025".

بالم هيلز

وافق مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، على شراء حصة شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية في شركة ماكور للفنادق البالغة 9.5% لترفع بالم هيلز ملكيتها في ماكور للفنادق إلى 69.5%. تبلغ قيمة الصفقة نحو 175.6 مليون جنيه.

ووفق محضر اجتماع مجلس الإدارة المرسل للبورصة الأربعاء، وافق المجلس على شراء 216.1 مليون سهم تمثل 29.59% في شركة تعليم لخدمات الإدارة يمكلها رجل الأعمال يس منصور رئيس مجلس إدارة بالم هيلز، بسعر 8.65 جنيه للسهم. ووافق منصور على البيع بعد موافقة الجمعية العامة والجهات المنظمة.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الأربعاء بين 48.17 و 48.31 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.70 و48.92 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

وأعلن البنك المركزي في بيان الثلاثاء، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر 2024.

أسعار الذهب

عادت أسعار الذهب في مصر للارتفاع خلال التعاملات الصباحية الأربعاء، وزاد سعر الجرام بنحو 15 جنيه مقابل مساء الثلاثاء، بدعم من ارتفاع الذهب العالمي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4091 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3580 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4116 جنيه للجرام للعرض و 4066.55 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

انخفضت مؤشرات البورصة خلال تعاملات الأربعاء، وتراجع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" بحلول الساعة 11:40 صباحا، بنحو 0.6% عند مستوى 31673.8 نقطة.

كما تراجع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.45%.

وتصدر سهم بالم هيلز للتعمير قيم التداولات مرتفعا بـ 2.59%، ثم في المرتبة الثانية سهم طلعت مصطفى القابضة متراجعا بنحو 1.8%.

وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول، جاء سهم الإسكندرية للزيوت مرتفعا بأكثر من 4% ثم سهم حديد عز في المرتبة الرابعة بتراجع 1.55%. وجاء سهم البنك التجاري الدوي في المرتبة السادسة من حيث قيم التداول متراجعا 0.4%.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.854% الثلاثاء من 5.669% الاثنين.

بينما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.779% الثلاثاء من 10.873% الاثنين.

خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.5% إلى 73.56 دولار للبرميل بإغلاق الثلاثاء مقابل 71.77 دولار للبرميل الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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