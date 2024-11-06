تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة، وأبرز تحركات الأسهم، وأسعار النفط

الأنظار تتجه نحو البيت الأبيض

تتجه الأنظار نحو تفاعل الأسواق مع إعلان الفائز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط تقدم ملحوظ للمرشح الجمهوري دونالد ترمب، الذي أعلن نفسه رئيسا للولايات المتحدة في كلمة صباح الأربعاء.

وبحلول الساعة 11:50 صباح الأربعاء، صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.5% عند مستوى 30.9 ألف نقطة، وصعد المؤشر السعبيني متساوي الأوزان بنحو 1%.

وتصدر سهم إي إف جي القابضة قيم التداول الساعة 11:50 صباحا وارتفع بنحو 0.5%. وفي المرتبة الثانية جاء سهم عتاقة ولكن بنسبة تراجع 1.3%.

وجاء سهم أوراسكوم كونستراكشون بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول مرتفعا بنحو 2%، تلاه سهم جي بي كورب مرتفعا بأكثر من 3%، سهم أوراسكوم للاستثمار مرتفعاً بأكثر من 3%، وسهم أوراسكوم للتنمية بنسبة ارتفاع أكثر من 5.6%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية السعودية "تاسي" بنحو 1.2%، كما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي DFMGI بنحو 0.6% ومؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.13%.

"عز العرب" رئيس تنفيذي للتجاري الدولي

وافق البنك المركزي المصري والجهات الرقابية على تعيين هشام عز العرب رئيس تنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، ونيفين صبور رئيسة لمجلس الإدارة غير تنفيذية كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وفق بيان من التجاري الدولي مصر للبورصة الأربعاء.

وكان البنك التجاري الدولي مصر، قد أعلن عن تغييرات في مجلس الإدارة تتضمن انضمام عمرو الجنايني كنائب للرئيس التنفيذي، وإسلام زكري عضو بالمجلس بصفته رئيس مالي للمجموعة وطوني برستيدج مستشار تنفيذي لمجلس الإدارة.

الشرقية للدخان ترفع أسعار السجائر

أعلنت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" المصرية والمدرجة ببورصة مصر، رفع أسعار السجائر بداية من يوم الثلاثاء، وهذا الرفع الثاني هذا العام بعد زيادة سابقة في أبريل.

وقالت الشركة في بيان إن الزيادة الجديدة تأتي "لامتصاص جزء من الزيادة الحاصلة في تكلفة التصنيع،" نتيجة ارتفاع سعر الدولار والمواد الخام وتكلفة الشحن.

وأصبحت أسعار سجائر كليوباترا- السجائر الشعبية في البلاد والتي تنتجها الشركة - تتراوح بين 27 و 60 جنيه حسب النوع.

تحليل سريع - الانكماش يحاصر الشركات الخاصة في مصر مع تصاعد مخاوف انخفاض الجنيه وارتفاع التضخم

توقع سامر حسن، محلل أول لأسواق المال في XS.com للتداول، أن تحد الضغوط المتعلقة بسعر صرف الجنيه ومخاطر تصاعد التضخم وتبعات التوترات الجيوسياسية من إمكانية توسع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال الأشهر المقبلة، بعد أن ظل في منطقة الانكماش رغم التحسن الطفيف في أكتوبر.

ارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة S&P ـ الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي- إلى 49 نقطة في أكتوبر من 48.8 نقطة في سبتمبر. لكن لا تزال الشركات محاصرة في منطقة الانكماش مع قراءة أقل من المستوى المحايد عند 50 نقطة.

وقال حسن لزاوية عربي، إن "المخاطر الصعودية للتضخم قد تبقى لتغيم على معنويات أصحاب الأعمال بما يحد من قدرة الأنشطة على التوسع خلال الأشهر المقبلة".

هذه المخاطر جليّة مع تعثر المسار السياسي للحل سواء في غزة أو لبنان واحتمالية تفاقم الصراع ما بين إيران وإسرائيل، وهو ما يدفع كبار المسؤولين في مصر للسعي للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في غزة والذي من شأنه أن يؤسس لتهدئة أوسع في الإقليم ويزيل أهم العقبات أمام الشركات لمواصلة التوسع.

كان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد ارتفع في سبتمبر الماضي إلى 26.4%، مع اتخاذ الحكومة إجراءات لخفض الدعم وعجز الموازنة، فيما يُترقب أرقام أكبر للتضخم في شهر أكتوبر بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود.

قد تواجه الشركات أيضا مخاطر أخرى متعلقة بسعر الصرف، ناتجة عن القوة التي يظهرها الدولار الأمريكي أمام العملات الأجنبية، على ضوء الرهانات على إمكانية فوز المرشح الجمهوري دونالد ترمب الذي سيقوم بتطبيق سياسات تجارية خارجية حمائية بما يفاقم من الحرب التجارية وتصب في صالح تقوية الدولار، حسب حسن.

ومنذ بداية نوفمبر، يشهد الجنيه تراجع مقابل الدولار، ليتداول خلال الأسبوع الأول من الشهر حول مستوى 49 جنيه، بعد أن كان يتداول في نطاق 48.5 جنيه.

وتعد قوة الدولار وفق حسن "مصدر آخر يشكل ضغطا على الجنيه للتراجع وقد يتسبب في إبقاء المخاطر الصعودية للتضخم مرتفعة".

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أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الأربعاء بين 49.08 و49.21 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح بين 50.20 و 50.41 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأيام الماضية، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر، والتي بدأت الثلاثاء.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

واصل سعر الذهب في مصر الارتفاع يوم الأربعاء في التعاملات الصباحية، مستكملا رحلة صعود منذ بداية الأسبوع. زاد سعر الجرام صباحا بنحو 35 جنيه مقابل أسعار مساء الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4383 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3835 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4426.15 جنيه للجرام للعرض و 4380.53 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

أسعار الذهب وبرنت

وبعد إعلان ترمب فوزه، تراجعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات الأربعاء إلى 2722.08 دولار للأوقية من 2743.99 دولار بإغلاق الثلاثاء.

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت الأربعاء، لتتداول عند 73.88 دولار للبرميل، من 75.53 دولار للبرميل بإغلاق الثلاثاء.



إغلاقات الثلاثاء

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