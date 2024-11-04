تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة، وأسعار الذهب

أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

تطبق وزارة البترول المصرية، تسعير جديد للغاز الطبيعي في المنازل بداية من سبتمبر الماضي، وفق ما قالته في بيان الاثنين.

كانت عدة مواقع محلية نشرت تصريحات لمسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم، بأنه سيتم تطبيق أسعار جديدة للغاز الطبيعي للمنازل بداية من الشهر الجاري، لكن بيان حكومي صادر الاثنين قال إن هذه الأنباء شائعة وأنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي.

"القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.. الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي،" حسب بيان البترول.

أسعار الدولار

ارتفع سعر الدولار بالسوق الرسمية الاثنين، وبحلول الثانية ونصف عصرا الاثنين تراوح بين 49.02 و 49.16 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات المركزي المصري، مقارنة بما بين 48.94 و 49.07 جنيه، صباحا.

أما في السوق الموازية فارتفع إلى ما بين 49.10 و 49.84 جنيه، مقابل أسعار الصباح بين 49 و 49.72 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب في مصر مجددا خلال تعاملات الاثنين، وبحلول الثالثة عصرا ارتفع سعر الجرام بنحو 7 جنيهات مقارنة بأسعار الصباح. وبهذا يكون سعر الجرام قد ارتفع بنحو 15 جنيه مقارنة بمساء الأحد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4320 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3780 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4357.47 جنيه للجرام للعرض و4323.56 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" تعاملات الاثنين في المنطقة الحمراء، متراجعا بنسبة 0.59% عند مستوى 30650 نقطة.

وانخفض المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.04% ومؤشر شريعة بنسبة 0.34%.

أخبار شركات

- قالت شركة إي فاينانس في بيان للبورصة الاثنين، إن مجلس الوزراء وافق على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "إي هيلث" - وهي شركة شقيقة لـ إي فاينانس - لإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لمدة عامين.

-ارتفعت أرباح مساهمي البنك التجاري الدولي مصر، خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 76% على أساس سنوي، لتسجل 14.8 مليار جنيه، مقابل نحو 8.4 مليار جنيه في الربع المقارن، وفق القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة الاثنين.

وارتفع صافي الدخل من العائد خلال الثلاثة شهور إلى 24.15 مليار جنيه مقابل 13.8 مليار جنيه في الربع المقارن، أما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات فزاد إلى 1.8 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه.

أما خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فزاد صافي الربح إلى 42.3 مليار جنيه مقابل 22.4 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.

-أعلنت شركة المصرية للاتصالات، توقيع اتفاقية مع شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" السعودية، لإنزال أول كابل بحري سعودي يربط بين السعودية ومصر. سيكون الكابل الجديد مملوك بالكامل لشركة موبايلي وسيمر بالبحر الأحمر.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.784% الجمعة من 5.610% الخميس.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.127% الجمعة من 10.999% الخميس.

خام برنت

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قليلاً إلى 73.10 دولار للبرميل بإغلاق الجمعة من 73.16 دولار للبرميل الخميس.

أحدث الإغلاقات

#تحليلسريع

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا