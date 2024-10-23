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*تم التحديث بجدول أحدث الإغلاقات

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الأربعاء بين 48.63 و 48.76 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.71 و 48.91 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر صباح الأربعاء، وزاد سعر الجرام نحو 12 جنيه مقارنة بتعاملات مساء الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4265 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3732 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.



أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4283.17 جنيه للجرام للعرض و4248.15 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.



البورصة

أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" على تراجع طفيف الثلاثاء بنسبة 0.06% عند مستوى 30427.35 نقطة.

بينما قفز المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 2.34%. وارتفع مؤشر شريعة بنسبة طفيفة بلغت 0.04%.



السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.117% الثلاثاء من 6.010% الاثنين.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.187% الثلاثاء من 11.028% الاثنين.



خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 76.04 دولار للبرميل الثلاثاء من 74.29 دولار للبرميل الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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