تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

الغاز

تعتزم الحكومة المصرية السماح بتصدير حصة معينة من إنتاج الغاز الطبيعي الجديد، لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، ورفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد.

قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان الأربعاء، إن رئيس الوزراء، استعرض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج "على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز،" لاستخدام عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة للشركاء الأجانب، إضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز وفقا للنموذج الاقتصادي.

وتعمل الحكومة على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب، للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار الاستكشافات، وفق البيان.

أسعار الدولار

انخفض سعر الدولار في السوق الرسمية الأربعاء، وتراوح بحلول الثالثة عصرا بين 48.59 و 48.72 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري، مقابل ما بين 48.64 و 48.77 جنيه صباحا.

أما في السوق الموازية فتراوح سعره بين 49.64 و49.84 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء، وانخفض سعر الجرام بحلول الثالثة عصرا بنحو 20 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3926 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3435 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو3929.54 جنيه للجرام للعرض و3901 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

أخبار شركات

- أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إتمام صفقة بيع مبنى تجاري إلى سعودي سوبر ماركت داخل مشروع أو ويست لإنشاء أول سوبر ماركت داخل المشروع، بقيمة إجمالية نحو 332 مليون جنيه.

- ارتفعت أرباح بنك فيصل الإسلامي المصري بعد حقوق الأقلية خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 6.96 مليار جنيه مقابل 4 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023، وذلك لزيادة إيرادات التوظيف والاستثمار وفروق تقييم أرصدة أصول والتزامات بالعملة الأجنبية نتيجة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

- تراجع صافي أرباح شركة أوراسكوم كونستراكشون بعد حقوق الأقلية خلال النصف الأول من العام لتسجل 65.4 مليون دولار مقابل 98.7 مليون دولار في النصف الأول من 2023، وفق نتائج الأعمال المجمعة المرسلة للبورصة المصرية الأربعاء.

كما تراجع صافي الربح للمساهمين خلال الربع الثاني من العام إلى 19.3 مليون دولار مقابل 62.6 مليون دولار خلال الربع الثاني من العام الماضي.

تراجع حالات البروتستو في 2023

ذكر بيان للجهاز المركزي للإحصاء، أن عدد حالات البروتستو- المرحلة السابقة لمرحلة إشهار الإفلاس - تراجع خلال العام الماضي بنحو 218 حالة، ليسجل 1466 حالة بروتستو دفعت قيمته.

بينما ارتفع عدد حالات بروتستو عدم الدفع بنحو 77% على أساس سنوي، لتسجل 15527 حالة عام 2023. وسجلت حالة إشهار إفلاس واحدة في 2023 بدلا من 3 حالات في 2022.

مؤشرات البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 1.14% ليغلق الأربعاء عند مستوى 30709.59 نقطة.

وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.8%. كما صعد مؤشر شريعة بنسبة 0.96%.

وكان سهم حديد عز الأبرز صعودا بالبورصة اليوم إذ تصدر قيم التداولات وارتفع بنسبة 11.48% ليحقق أعلى إغلاق تاريخي للسهم عند 108.8 جنيه.

وكانت الشركة قدمت طلب لتعليق التداول على شهادات الإيداع الدولية المتداولة في بورصة لندن لمدة 3 أسابيع بداية من اليوم، لتدقيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (متطلب بورصة لندن) لقوائمها المالية لعام 2023 ونشرها في بورصة لندن.

وفي المرتبتين الثانية والثالثة من حيث قيم التداولات، حل سهم إي إف جي مرتفعا 1.33% وسهم بالم هيلز مرتفعا 6.42% على التوالي.

وفي المرتبتين الرابعة والخامسة جاء سهم بلتون القابضة متراجعا 0.59% وسهم طلعت مصطفى بنسبة انخفاض 1.2%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.239% الثلاثاء من 7.424% الاثنين.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.404% الثلاثاء من 11.524% الاثنين.

خام برنت

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى 80 دولار للبرميل لتصل إلى 79.55 دولار للبرميل الثلاثاء من 81.43 دولار للبرميل الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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