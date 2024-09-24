تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

مشروعات

- وقعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وتحالف شركات عقد بالأحرف الأولى لمنح التزام إنشاء محطة للصب الجاف بميناء الدخيلة، باستثمارات 450 مليون دولار، وفق بيان لوزارة النقل.

يهدف المشروع لزيادة الطاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال خاصة القمح والذرة وفول الصويا.

ويضم التحالف شركات "ميديترانيو للتجارة ـ السويدى للاستثمار - لات للتجارة والملاحة ـ الشركة القابضة للنقل البحري والبري".

- وضعت مجموعة هايير العالمية، حجر أساس المرحلة الثانية من مشروع مجمع "هايير" الصناعي للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان، لمصنعي الثلاجة والديب فريزر، وفق بيان حكومي.

وتعمل الشركة - التي تعد أول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية - لإقامة مجمع متكامل باستثمارات 135 مليون دولار على مساحة 200 ألف متر. ومن المخطط أن تضيف الشركة المرحلة الثالثة لتصنيع وحدات التكييف المركزي باستثمارات 40 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي استثمارات هايير العالمية بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة إلى نحو 500 مليون ولار، حسب البيان.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الثلاثاء بين 48.60 و 48.74 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين 48.90 و49.10 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر صباح الثلاثاء، وقفز سعر الجرام 20 جنيه مقابل أسعار مساء الاثنين.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4069 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3560 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4094.63 جنيه للجرام للعرض و4059.42 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" جلسة الاثنين باللون الأحمر متراجعا 0.05% ليغلق عند 31022.54 نقطة.

وتراجع مؤشر شريعة بنسبة 0.18% الاثنين. بينما قفز المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 1.1%.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.002% الاثنين من 5.918% الجمعة.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.09% الاثنين من 10.911% الجمعة.

خام برنت

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 73.9 دولار للبرميل الاثنين من 74.49 دولار للبرميل الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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