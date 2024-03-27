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الدولار

بحلول الساعة 11.30 صباح الأربعاء، تداول الدولار في السوق الموازية بمصر بين 49 و 49.05 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف. هذا فيما بلغ السعر الرسمي بين نحو 47.4 و 47.6 جنيه، حسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي صباح جلسة الأربعاء.

وانخفض المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بأكثر من 1.8% بحلول الساعة 11:15 صباحا بتوقيت القاهرة عند مستوى 28.5 ألف نقطة. وتراجع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة 1.2%.

وجاء تراجع المؤشر الرئيسي مدفوعا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي بأكثر من 2% بنفس التوقيت كأعلى ثالث سهم من حيث قيم التداول.

فيما تصدر كل من سهم السويدي إليكتريك وسهم بلتون القابضة قيم التداول بنسبة تراجع بلغت 4.7% للسويدي و 0.56% لسهم بلتون.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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