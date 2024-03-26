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قالت الحكومة المصرية، في بيان يوم الاثنين، إنها اتفقت مع مصنعين وتجار على الإعلان عن بدء خفض أسعار السلع بنحو 15 و20%‎ ليصل التخفيض إلى 30%‎ بعد عيد الفطر، في وقت يشهد فيه معدل التضخم ارتفاع كبير.



وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن الأسعار يجب أن تنخفض خلال 48 ساعة، مضيفا أن السبيل الأوحد للخروج من دائرة التضخم هو خفض أسعار السلع الرئيسية بما يتناسب مع قيمة انخفاض الدولار.



البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" (EGX30) بنسبة 0.98% ليغلق عند 29344.46 نقطة.

كما أغلق المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – على ارتفاع بنسبة 0.72% عند 6724.52 نقطة.

وتصدر سهم طلعت مصطفى قيم تداولات اليوم مرتفعا 1.92%، يليه سهم البنك التجاري الدولي بارتفاع طفيف بلغ 0.24%. وجاء سهم دلتا للسكر كثالث أعلى سهم من حيث قيم التداول وبأعلى نسبة ارتفاع ضمن المؤشر الرئيسي بلغت 11.36%.

وكان القطاع العقاري الأعلى تداولا اليوم مستحوذا على 28.77% من قيم تداول الاثنين. وارتفع مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.61%. وجاء سهم سوديك وسهم إعمار مصر كأعلى نسب ارتفاع اليوم ضمن المؤشر السبعيني، بنسبة ارتفاع بلغت 11.76% و 9.45% على التوالي.

وسجلت تعاملات المصريين والأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 36.7 مليون جنيه و 18.96 مليون جنيه على التوالي. بينما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 55.66 مليون جنيه.

الدولار

ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية بمصر بشكل طفيف بحلول الساعة 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الاثنين إلى نطاق بين 47.10 و48.19 جنيه للدولار الواحد، بعدما كان يتداول في وقت سابق الاثنين عند مستويات أدنى من ذلك، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وكان سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي ارتفع خلال اليوم إلى 47.4 بعد تداولات سابقة في نطاق 46.4 جنيه، بحسب بيانات مجموعة بورصة لندن.

تطورات البيانات الاقتصادية

* البيانات حتى إغلاق الاثنين

(إعداد: فريق التحرير، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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