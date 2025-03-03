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إطلاق أول صندوق استثمار مباشر في مصر

أطلقت مجموعة سي آي كابيتال القابضة، وشركة كومباس كابيتال للاستثمارات المالية، أول صندوق استثمار مباشر في مصر، باسم "صندوق سي ثري كابيتال C3 Capital" للاستثمار في الأسهم المدرجة في البورصة المصرية، وفق بيان نقلته وسائل إعلام محلية الاثنين.

ويبلغ حجم الصندوق المستهدف 3 مليار جنيه عند الإغلاق النهائي ويستهدف الاستحواذ على حصص بين 10 و 33% من شركات مقيدة في البورصة. وسيتم إدارة الصندوق من خلال شركة سي ثري لإدارة صناديق الاستثمار.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الاثنين، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4045 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4623 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وقد شهدت أسعار الذهب تراجع ملحوظ في عطلة الأسبوع، بعد أن ارتفعت على مدى الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار

والاثنين، سجل سعر الدولار في البنوك نحو 50.60 للشراء و50.70 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.47 للشراء، و51.32 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ويُترقب اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المقرر يوم 10 مارس، لمناقشة المراجعة الرابعة لقرض مصر البالغ 8 مليار دولار، بما يمهد الحصول على الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، والوصول لتمويل من صندوق الاستدامة والمرونة.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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