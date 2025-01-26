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أسعار الذهب

خلال التعاملات الصباحية الأحد، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3855 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4406 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات خلال تعاملات الجمعة والسبت في مصر.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك الرسمية خلال تعاملات الأحد نحو 50.23 جنيه للشراء ونحو 50.33 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية، بتراجع طفيف عن نهاية الأسبوع الماضي.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 50.78 جنيه، و51.63 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وفي التعاملات المبكرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة 0.6% فوق مستوى 30 ألف نقطة.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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