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أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الأحد بين 49.61 و 49.74 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات الموقع الرسمي للبنك المركزي.

وتراوح في السوق الموازية بين 50.50 و 50.91 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع خلال الأسبوع الماضي، وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هذا الشهر.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أسعار الذهب

سجل سعر الذهب في مصر صباح الأحد مستويات عالية مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4309 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3770 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4313.26 جنيه للجرام للعرض و4266.87 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

اتفاق بين أوراسكوم للمناطق الصناعية واقتصادية قناة السويس

وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد انتفاع بالأرض لتنمية وتطوير 3.3 كيلومتر مربع، مع المطور الصناعي "أوراسكوم للمناطق الصناعية" باستثمارات تصل إلى 13مليار جنيه، وفق بيان من الهيئة.

ويستهدف المشروع، تنمية وتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بمنطقة السخنة الصناعية، ليكون جاهز لإقامة مشروعات صناعية مختلفة.

استثمارات

بحثت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الاتحاد الأوروبي، تفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، وفق بيان للوزارة.

وتصل المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.

وناقش الطرفان، التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة والبالغ حوالي 7.4 مليار يورو، وفق البيان.

بنك مصر يقترض مليار دولار

وقع بنك مصر، صفقة تسهيل قرض مشترك ممتاز غير مضمون لأجل بقيمة مليار دولار، بتنسيق مشترك من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق، لمدة عامين مع إمكانية تمديد إضافي لمدة عام، وفق بيان.

ووفق البيان، شارك في صفقة التمويل 18 مؤسسة مالية.

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