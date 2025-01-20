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ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بتعاملات الاثنين الصباحية، بنحو 10 جنيه للجرام مقارنة بأسعار مساء الأحد.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3785 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4326 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

لم تتغير أسعار الصرف في افتتاح تعاملات الاثنين بالبنوك الرسمية، وبلغ سعر شراء الدولار 50.30 جنيه وسعر البيع 50.40 جنيه، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 49.64 جنيه وسعر البيع نحو 50.49 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأحد

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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