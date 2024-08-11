تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث ببيان من وزارة الصناعة، إغلاق البورصة، أسعار الدولار والذهب

أسعار الدولار

مع حلول الساعة الثالثة عصرا الأحد، تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بين 50.10 و51.74 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما بلغ سعره الرسمي بين نحو 49.17 و 49.30 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

وانخفض تسعير الدولار وفق العقود الآجلة للجنيه مقابل الدولار إلى 57.5549 جنيه الجمعة من 58.1560 جنيه الخميس. لكنه لا يزال أعلى من مستوى الجمعة السابقة عند 56.25 جنيه.

ويتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة خلال الأيام الماضية في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الخميس، إن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

مؤشرات البورصة

حققت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لتنهي تعاملات الأحد في المنطقة الخضراء متعافية من تراجعات الأسبوع الماضي على خلفية انهيار الأسهم العالمية فيما عرف بيوم الاثنين الأسود.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 2.72% عند إغلاق الأحد عند مستوى 29532.67 نقطة، كما صعد المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 2.33% بنهاية التعاملات ومؤشر شريعة بنسبة 2.94%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم التداول الأحد وارتفع السهم بنسبة 4.49%.

وفي المرتبة الثانية من حيث قيم التداول جاء سهم حديد عز مرتفعا بنسبة 4.51% ليغلق عند 97 جنيه وهو أعلى إغلاق للسهم تاريخيا.

وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول جاء سهم بالم هيلز للتطوير بنسبة ارتفاع 6.05%، يليه في المرتبة الرابعة سهم طاقة عربية والذي ارتفع اليوم بنسبة 8.72%.

وكان سهم السويدي اليكتريك الأبرز صعودا اليوم حيث جاء بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول وقفز 11.01% لينهي تعاملات الأحد عند 62.41 جنيه وهو أعلى إغلاق تاريخي للسهم.

ونفت شركة السويدي اليكتريك، في بيان للبورصة ما يتم تداوله حول وجود نية لشطب أسهم الشركة من السوق، وقالت إن "الأنباء المترددة غير صحيحة" وإنه لا يوجد أي أحداث جوهرية غير معلنة.

سوق الكربون

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان الأحد، إنها انتهت من كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وإفريقيا.

ويمكّن السوق الجديد منفذي وممولي مشروعات الخفض من إصدار شهادات خفض الكربون للمشروعات المسجلة بالهيئة، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن من قبل البورصة المصرية.

ووفق البيان سيعمل ذلك لجذب المستثمرين المحليين والدوليين للتداول على هذه الشهادات، بما يدعم زيادة الاستثمار في هذه المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3954 جنيه للجرام، بحلول الثالثة عصرا الأحد، من دون تغيير عن الأسعار الصباحية.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3460 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3990.74 جنيه للجرام في العرض، و3944.75 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

الصناعة

أكد كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الصناعة والنقل على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، وتذليل العقبات التي تعيق عمل المستثمرين، حسب بيان للوزارة الأحد.

ووفق البيان، ستقتصر مهمة التفتيش على المصانع من خلال اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية وزارات: الصحة والبترول والبيئة والتنمية المحلية والداخلية والزراعة والعمل، إضافة لاتحاد الصناعات المصرية وهيئة سلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية.

"هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية،" وفق البيان.

وأكد الوزير، على عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير أنه جاري حاليا العمل على تقنين أوضاع المصانع غير الرسمية لإدماجها في منظومة الاقتصاد الرسمي.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.758% الجمعة من 7.452% الخميس.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.818% الجمعة من 11.956% الخميس.

البترول

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 79.66 دولار للبرميل الجمعة من 79.16 دولار للبرميل الخميس، ليتخطى بذلك إغلاق الجمعة السابقة عند 76.81 دولار للبرميل.

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