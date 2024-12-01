تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا يوم الأحد بين 49.52 و 49.66 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي.

وتراوح الدولار في السوق الموازية بين 49.80 و 50.92 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع لمستوى 49 جنيه مؤخرا وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر هذا الشهر.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

ستبيع مصر يوم الاثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 900 مليون دولار لأجل عام وعلى أن يكون تاريخ الإصدار 3 ديسمبر الجاري، وتكون مستحقة في 2 ديسمبر 2025، وفق بيانات البنك المركزي.

ويُستحق في 3 ديسمبر 2024 إصدار بقيمة 990 مليون دولار، لأجل عام، بمتوسط عائد 5.149%.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد، وبحلول الثالثة عصرا سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4209 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3683 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو4247.83 جنيه للجرام للعرض و 4194.53 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

أخبار شركات

- أعلنت شركة مدينة مصر للتطوير العقاري، في بيان الأحد، توقيع مذكرة تعاون مع شركة أسيك للتحكم الآلي - إحدى شركات مجموعة القلعة - لتشييد المرحلة الثانية من البنية التحتية وشبكة الطرق لمشروع سراي بالقاهرة الجديدة، باستثمارات تصل إلى أكثر من 580 مليون جنيه.

- قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في بيان، إن مؤسسات التمويل الدولية استثمرت نحو 890 مليون دولار في شركات القطاع الخاص المصرية خلال شهر نوفمبر الماضي.

وحسب البيان، توزعت الاستثمارات في عدد من القطاعات بينها: التمويل المناخي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودعم التحول الأخضر بقطاع السياحة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.

تحالف مصري – فرنسي يعرض إدارة وتشغيل المطارات

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُقترح مُقدم من تحالف مصري فرنسي (حسن علام – مجموعة مطارات باريس "ADP") للتعاون مع الحكومة في تشغيل وإدارة المطارات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، حسب بيان حكومي.

وقال مدبولي وفق البيان : "اتطلع إلى أن تكون مجموعة مطارات باريس واحدة من الشركات التي ستتنافس على عروض برنامج طروحات مختلف المطارات المصرية خلال الفترة المقبلة".

والشركة الفرنسية، لديها شراكات بـ 26 مطار في 18 دولة حول العالم، وعملت أيضا في مصر، وفق البيان.

البورصة

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنحو 0.8% عند مستوى 30497 نقطة لدى إغلاق الأحد.

وقفز المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنحو 1.4%.

ومن حيث قيم التداول الأحد، جاء سهم إي إف جي في الصدارة وأغلق مرتفعاً بنسبة 2.74%، تلاه سهم بالم هيلز للتطوير والذي قفز بنسبة 8.44% عند الإغلاق.

وفي المرتبة الثالثة جاء سهم أوراسكوم للتنمية مرتفعاً بنسبة 3.27%، ثم سهم حديد عز بالمرتبة الرابعة وبنسبة ارتفاع 1.62%.

فيما جاء سهما البنك التجاري الدولي وطلعت مصطفى القابضة بالمرتبتين الخامسة والسادسة من حيث قيم التداول وبنسبة تراجع 0.2% و 0.64%، على التوالي.

وجاء سهم ابن سينا فارما بالمرتبة السابعة من حيث قيم التداول مرتفعاً بأكثر من 10%.

مصر والجابون

بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والجابون خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، نحو 19.950 مليون دولار مقابل 25.188 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

جاء هذا وفق بيان من المركزي للإحصاء السبت، تزامنا مع زيارة الرئيس الجابوني لمصر.

وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الجابون 19.3 مليون دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 25 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، أما حجم الواردات فبلغ 650 ألف دولار مقابل 188 ألف دولار في الفترة المقارنة.

إغلاقات نهاية الأسبوع



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