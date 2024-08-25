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تصعيدات وترقب

شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد تصعيدات بين حزب الله اللبناني والمدعوم من إيران وإسرائيل عدوها اللدود، فيما يُترقب تأثير تلك التداعيات على الأسواق العربية خلال تعاملات اليوم، إضافة لتأثيراتها على الأسواق العالمية. وتخشى الأسواق اتساع رقعة الحرب في المنطقة.

أعلن الجيش الإسرائيلي منذ عدة ساعات تنفيذ هجمات بالطائرات الحربية مستخدمة نحو 100 طائرة حربية على جنوب لبنان، واصفا العملية بالاستباقية. فيما أعلن حزب الله بعدها، إطلاق أكثر من 320 صاروخ من نوع "كاتيوشا" وقصف 11 موقع عسكري إسرائيلي.

ويتبادل الطرفان الهجمات منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل أكتوبر الماضي، لكن حدة التصريحات بالرد ازدادت بعد اغتيال إسرائيل لعدد من قيادات حزب الله، وآخرهم فؤاد شكر في لبنان، ومقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في إيران. وهذا فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر فلسطيني عدم حدوث أي تقدم في المباحثات التي تهدف لإنهاء الحرب في غزة والقائمة منذ الأسبوع الماضي.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، تعليق رحلاتها الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت نتيجة الوضع الراهن، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الأحد بين 48.73 و 48.86 جنيه، بحسب آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

بينما تراوح في السوق الموازية بين 49.70 و49.90 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

خلال التعاملات الصباحية يوم الأحد، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3949 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3455 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4002.04 جنيه للجرام في العرض، و3978.13 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات نهاية الأسبوع على تباين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي "ايجي اكس 30" لدى إغلاق الخميس بنسبة 0.76% عند مستوى 30141.08 نقطة.

وأنهى المؤشر السبعيني متساوي الأوزان التعاملات مرتفعا بنحو 0.72%، بينما تراجع مؤشر شريعة بنسبة 0.16%.

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