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الدولار

تتواصل تحركات سعر الدولار في مصر، بالسوقين الرسمية والموازية مع مرور نحو 3 أشهر على خفض الجنيه في 6 مارس الماضي.

وبحلول الساعة التاسعة صباح الأربعاء بتوقيت القاهرة، تداول الدولار بالسوق الموازية في نطاق بين 46.70 و47.40 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

فيما تداول السعر الرسمي في نطاق بين 47.37 و 47.47 جنيه، وفق بنوك محلية.

قفزة الاحتياطي الأجنبي

ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية مايو الماضي، بأكثر من 5 مليار دولار، إلى 46.12 مليار دولار من 41.05 مليار دولار بنهاية أبريل، وفق بيان المركزي المصري الثلاثاء. وكانت مصر تسلمت في مايو الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الإمارات وحصلت على 14 مليار دولار إضافة لتحويل وديعة إماراتية للجنيه.

وكانت الإمارات قد تنازلت - ضمن الصفقة - عن ودائع لدى مصر بقيمة 11 مليار دولار تم تقسيمها على دفعتين بواقع 5 مليار دولار في الدفعة الأولى، و6 مليار دولار في الدفعة الثانية.

البورصة

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" (EGX30) بنحو 0.52% عند 26973 نقطة، وهو أول صعود للمؤشر بعد هبوط خلال 6 جلسات متتالية.

كما صعد المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.84% بإغلاق الثلاثاء.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.1% الثلاثاء من 7.186% الاثنين.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.116% الثلاثاء من 11.071% الاثنين.

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