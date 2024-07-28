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الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية خلال تعاملات الأحد الصباحية، بين 48.80 و49.33 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعر الدولار في السوق الرسمية فتراوح بين 48.29 و 48.42 جنيه، وفق آخر تحديثات لبيانات البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب

يستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - صباح الأحد، نحو3726 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3260 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام بالتعاملات الصباحية الأحد نحو 3757.76 جنيه للجرام في العرض، و3727.31 جنيه للجرام للطلب.

البورصة

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" (EGX30) بإغلاق آخر تعاملات الأسبوع الماضي، بنسبة 0.36% عند مستوى 29090.57 نقطة.

وانخفض مؤشر شريعة بنسبة 0.5%. بينما ارتفع المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة طفيفة بلغت 0.2%.

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