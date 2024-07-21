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الدولار X الجنيه

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية مع تعاملات بداية الأسبوع الصباحية، بين 48.52 و48.90 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

أما سعره الرسمي فتراوح بين 48.18 و 48.32 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي ايجي اكس 30 (EGX30) نحو 0.23% عند مستوى 28720.7 نقطة بحلول الساعة 11:50 صباحا في تعاملات بداية الأسبوع. وقفز المؤشر السبعيني – متساوي الأوزان – بنسبة أكبر بلغت 1.44% بنفس التوقيت.

وتصدرت قيم التداول صباح اليوم سهم القلعة ليقفز 11.5%، يليه سهم المناجم والمحاجر والذي ارتفع بنسبة أكبر بلغت 14.25% بحلول الساعة 11:50 صباحا. وجاء في المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول سهم عتاقة مرتفعا 6.59%.

وفي المرتبتين الرابعة والخامسة جاء سهما الأسمدة أبوقير للأسمدة مرتفعا 3.69% وموبكو بنسبة ارتفاع 0.94%، على التوالي.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.380% الجمعة من 7.401% الخميس.

بينما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.414% الجمعة من 11.314% الخميس.

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