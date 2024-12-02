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*تم إضافة جدول إغلاقات الأسواق لجلسة تعاملات الأحد

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الرسمية صباح الاثنين بين 49.52 و 49.66 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي.

وتراوح الدولار في السوق الموازية بين 50 و 51.36 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وشهد الدولار في البنوك ارتفاع لمستوى 49 جنيه مؤخرا وتبعها السوق الموازية، تزامنا مع بدء المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر خلال نوفمبر. وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة تطبق سعر صرف مرن ما يعني ارتفاع او انخفاض الدولار وفقا للسوق لكن بنسب تتراوح بين 4 - 5%.

كان الجنيه قد تعرض لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" يوم 5 أغسطس وحينها وصل الدولار لمستوى 49 جنيه.

أذون خزانة

ستبيع مصر يوم الاثنين، أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 900 مليون دولار لأجل عام ستكون مستحقة في 2 ديسمبر 2025، وفق بيانات البنك المركزي.

ويُستحق في 3 ديسمبر 2024 إصدار بقيمة 990 مليون دولار، لأجل عام، بمتوسط عائد 5.149%.

كان المركزي المصري، قد باع أذون خزانة بالعملة المحلية لأجل 3 أشهر، بقيمة 60.4 مليار جنيه بعائد متوسط 31.2%، وهو أعلى كثيرا من القيمة المطلوبة عند 40 مليار جنيه.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاثنين الصباحية، وانخفض سعر الجرام بنحو 13 جنيه مقارنة بأسعار مساء الأحد.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4195 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3683 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.



ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.



ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو4247.83 جنيه للجرام للعرض و 4194.53 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

أحدث الإغلاقات

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