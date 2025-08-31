تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

بنوك محلية

قرر بنكا الأهلي ومصر الحكوميين٬ خفض سعر العائد على الآوعية الادخارية بالجنيه والدولار٬ بعد خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة 2% الخميس.

وقرر بنك مصر٬ خفض أسعار العائد على الشهادات بالجنيه بين 1.5% و 2.5%. أما العائد على الشهادات الدولارية فخفضها بين 0.15% و 0.2%٬ حسب بيان للبنك الأحد.

أما البنك الأهلي٬ فخفض سعر العائد على الشهادات بالجنيه بين 1.5% و 4% وخفضه للشهادات الدولارية بين 0.15% و 0.4%٬ حسب وسائل إعلام محلية.

أسعار الذهب

خلال تعاملات الأحد٬ سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأشهر والمستخدم في المشغولات 4 6 90 جنيه، فيما سجل سعر الذهب عيار 18 - الذي يشهد رواج شديد في مصر مؤخرا لانخفاض سعره ووزنه في المشغولات الذهبية – نحو 4020 جنيه للجرام، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعيار 21 و 18 يستخدمان في المشغولات الذهبية التي تباع في محلات تجارة الذهب.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 المستخدم في السبائك الذهبية - والتي عادة يتم شراؤها كأداة استثمار – نحو 5390 جنيه للجرام.

أسعار الدولار

سجل سعر الدولار الرسمي، نحو 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ في المتوسط نحو 48.34 جنيه للشراء و49.19 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

البورصة

أعلنت البورصة اعتبار الخميس المقبل 4 سبتمبر، عطلة رسمية، بمناسبة المولد النبوي. كان البنك المركزي أعلن أيضا الخميس عطلة رسمية للبنوك.

بدأت الأحد٬ فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية - سيرا للتعليم لزيادة حصتها في شركة القاهرة للخدمات التعليمية. والشركتان مدرجتان في البورصة المصرية.

ويتضمن العرض شراء حتى نحو 2.5 مليون سهم٬ تمثل 20.6% المكملة لنسبة 90% من أسهم رأس مال شركة القاهرة للخدمات التعليمية بسعر 32.70 جنيه للسهم٬ وسيستمر العرض لمدة 20 يوم عمل٬ حتى 28 سبتمبر المقبل٬ وفق بيان للبورصة.

أدوات دين

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة. ونقلت وسائل إعلام تصريحات للوزير قال فيها إن الحكومة تدرس إطلاق صكوك٬ سندات تجزئة أو سندات للمصريين العاملين بالخارج.

وبحسب الوزير٬ في مؤتمر صحفي السبت٬ قد تبلغ قيمة الإصدارات الدولية المستهدفة خلال العام المالي الحالي 4 مليار دولار٬ من خلال 4 إصدارات٬ مشيرا إلى إمكانية إطلاق صكوك محلية قريبا.

كما تستهدف الحكومة وفق كجوك٬ العمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

وخلال المؤتمر الصحفي قال كجوك٬ إن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 35% خلال العام المالي الماضي 2024-2025 على أساس سنوي٬ فيما تستهدف الحكومة إطلاق حزم متتالية من التيسيرات الضريبية.

مصر وإسرائيل

نقل إعلام محلي عن مصادر٬ أن مصر تستعد لإنشاء خط أنابيب جديد لنقل كميات إضافية من الغاز الإسرائيلي خلال الربع الأخير من 2025 بتكلفة نحو 400 مليون دولار، على أن تتحمل مصر تكلفة الإنشاء٬ وتقوم شركة نيو ميد إنرجي الشريك في حقل ليفياثان الإسرائيلي بمد الخط وربطه داخل إسرائيل.

