تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار صباح الأحد بين 48.55 و 48.69 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

أما في السوق الموازية فتراوح سعره بين 49.40 و49.87 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأحد الصباحية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3931 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3440 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3942.09 جنيه للجرام للعرض و3902.94 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

شركات

- قالت شركة أوراسكوم كونستراكشون، في بيان الأحد، إن تحالف أوراسكوم للإنشاءات مع شركة Colas Rail وشركة Hitachi Rail وقع عقد مع الهيئة القومية للأنفاق، لتحديث أنظمة الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى.

سيبدأ المشروع في أكتوبر المقبل وسيستمر لمدة 64 شهرا، تبلغ قيمة المشروع حوالي 800 مليون يورو، وتمثل حصة أوراسكوم للإنشاءات 35% منها. وسيتم توفير التمويل لهذا المشروع من قبل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.

- ارتفعت إيرادات النشاط للشركة الشرقية - ايسترن كومباني خلال العام المالي المنتهي يونيو الماضي 2023-2024 بنسبة 15% لتصل إلى 20.5 مليار جنيه، وارتفع صافي الربح إلى 9.2 مليار جنيه بنسبة نمو 20%، وفق بيان من الشركة الأحد.

وانخفضت كمية مبيعات السجائر لدى الشركة في السوق المحلية بنسبة 26% على أساس سنوي، فيما جاء نمو الإيرادات مدعوما بارتفاع كمية صادرات السجائر بنسبة 11% على أساس سنوي.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" صباح الأحد فوق مستوى 31 ألف نقطة. وبحلول الساعة 11:50 صباحا بتوقيت القاهرة صعد المؤشر 0.8%. وارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بأكثر من 0.5%.

وتصدرت 3 أسهم عقارية قيم التداول بحلول الساعة 11:50 صباحا. وجاء في المقدمة سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة مرتفعا 2.25%. وفي المرتبة الثانية من حيث قيم التداول جاء سهم إعمار مصر مرتفعا بنحو 4.4%، يليه بالمرتبة الثالثة سهم بالم هيلز مرتفعا بنحو 3%.



السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.940% الجمعة من 6.917% الخميس.

بينما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.325% الجمعة من 11.366% الخميس.

خام برنت

واصلت العقود الآجلة لخام برنت تحركاتها أدنى مستوى 80 دولار للبرميل لتسجل 78.8 دولار للبرميل الجمعة من 79.94 دولار للبرميل الخميس.

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