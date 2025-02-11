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أسعار الذهب والدولار

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الثلاثاء. وبحلول الساعة 2 ظهرا زادت بنحو 5 جنيه للجرام عيار 21 مقارنة بأسعار الصباح. كانت أسعار الذهب قد ارتفعت الاثنين بنحو 1.8%.

وسجل سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4075 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4657 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

فيما ارتفع سعر الدولار في البنوك الرسمية، خلال تعاملات الثلاثاء، ليسجل بحلول الثانية ظهرا نحو 50.41 جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

وكذلك ارتفع السوق الموازية، إلى نحو 49.93 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

تمويل مشترك

وقعت شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة المدرجة بالبورصة، مذكرة تمويل مشترك مع شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت، بقيمة 4 مليارات جنيه، وفق بيان الثلاثاء.

وحسب البيان، يأتي التمويل لإنشاء استاد النادي الأهلي المصري والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد.

وشركة القلعة الحمراء هي الشركة المسئولة عن المشروع وأطلقت يونيو 2024. سيتضمن المشروع استاد رياضي، متحف رياضي، مدرسة رياضية وجامعة وفندق.

إغلاقات الاثنين

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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