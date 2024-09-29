تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بتصريحات السيسي عن إيرادات قناة السويس

افتتاح أخضر للبورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة بلغت 0.41% فوق مستوى 31400 نقطة الساعة 11:50 صباح الأحد بتوقيت القاهرة، على الرغم من تصاعد التوترات في لبنان.

وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 0.2%.

وقال محللان أسواق مال لزاوية عربي، إن الأسواق العربية ربما اعتادت على التصعيدات الإقليمية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وآخرها اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله نهاية الأسبوع.

وصعّدت إسرائيل مؤخرا من عملياتها تجاه جنوب لبنان ونفذت عمليات اغتيال لقيادات حزب الله وسط توقعات باجتياح بري قريب للجنوب اللبناني، وذلك مع اقتراب مرور عام على الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وحزب الله من داعمي حركة حماس في الحرب ضد إسرائيل.

وقال محلل مالي مصري - فضل عدم ذكر اسمه - لزاوية عربي، إن الأسواق العربية لن تتأثر بالتصعيدات الأخيرة في المنطقة "طالما لم تنشب حرب رسمية" بين طرفي النزاع الأبرز حاليا.

للمزيد: تحليل سريع: تصعيدات أخيرة في لبنان لكن يبدو أن الأسواق اعتادت عليها

حركة الأسهم

تصدر سهما إي إف جي القابضة وبلتون القابضة قيم التداول الساعة 11:50 صباح الأحد، بنسبة ارتفاع بنحو 2.9% و 2.7%، على التوالي.

وفي المرتبة الثالثة من حيث قيم التداول جاء سهم عتاقة مرتفعا بنسبة 7.33%، يليه بالمرتبة الرابعة سهم أبو قير للأسمدة بنسبة ارتفاع بنحو 2.9%.

وفي المرتبة الخامسة جاء سهم مصر للألومنيوم مرتفعا بنحو 1.9%.

قناة السويس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعالية يوم الأحد بثتها قناة إكسترا نيوز، إن التطورات الأخيرة في المنطقة تسببت في فقد أكثر من 6 مليار دولار من إيرادات قناة السويس خلال الشهور الماضية.

"قناة السويس تقريبا أكثر من 50 - 60% من دخلها احنا فقدناه أكثر من 6 مليار دولار خلال الـ 7- 8 شهور اللي فاتوا،" وفق السيسي.

وأشار السيسي إلى أن التطورات الأخيرة خطيرة جدا وقد تتسبب في اتساع رقعة الصراع في المنطقة، بشكل يؤثر على الاستقرار فيها.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الأحد بين 48.29 و 48.43 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين بين 48.10 و49.34 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4103 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3590 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب صباح الأحد.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4128.75 جنيه للجرام للعرض و 4090.6 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.847% الجمعة من 5.713% الخميس.

بينما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.879% الجمعة من 10.904% الخميس.

خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 71.98 دولار للبرميل الجمعة من 71.6 دولار للبرميل الخميس. لكنها لا تزال متراجعة على أساس أسبوعي مقارنة بسعر 74.49 دولار للبرميل الجمعة السابقة.

وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تخطت خلال الأسبوع مستوى 75 دولار للبرميل.

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