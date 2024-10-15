تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

ارتفاع عجز الميزان التجاري في يوليو

ارتفع العجز في الميزان التجاري لمصر خلال يوليو الماضي، بنسبة 18.3% على أساس سنوي، ليسجل 4.6 مليار دولار، مقابل 3.89 مليار دولار في يوليو 2023، حسب بيان المركزي للإحصاء الثلاثاء.

وارتفعت الصادرات في يوليو بنحو 10.6% إلى 3.54 مليار دولار من 3.2 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي. بينما ارتفعت الواردات بنسبة أكبر بلغت نحو 15% لتسجل 8.14 مليار دولار مقابل 7.08 مليار دولار.

وكانت صادرات الملابس الجاهزة أبرز الصادرات المرتفعة في يوليو بنسبة 37.4%، ومنتجات البترول بـ 98.5%، بينما تراجعت صادرات البترول الخام بنسبة 62.6% ، والأسمدة بنسبة 61.0%.

أما الواردات المرتفعة فكان أبرزها الغاز الطبيعي بنسبة 210.1% ومنتجات البترول بنسبة 83.6%، فيما انخفضت واردات القمح بنسبة 5.3% وسيارات الركوب بنسبة 26.8%.

أخبار شركات

- أعلنت أوراسكوم للتنمية مصر، في بيان للبورصة الثلاثاء، إبرام اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية للحصول على قرض متوسط الأجل بقيمة 155 مليون دولار.

وقالت الشركة إن القرض يهدف إلى إعادة تمويل جزء من الديون الحالية وتمويل أي فرص نمو محتملة بفنادق المجموعة. والتمويل بفترة سماح مدتها سنتان ونصف، وتمتد فترة السداد إلى 8.5 سنوات وتبدأ فترة السداد خلال النصف الثاني من 2027.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الثلاثاء بين 48.55 و 48.68 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

أما في السوق الموازية فتراوح الدولار بين 48.77 و48.97 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4097 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3585 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب، صباح الثلاثاء.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو4116.1 جنيه للجرام للعرض و4098.65 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بحلول الساعة 11:30 صباح الثلاثاء، بأكثر من 1% فوق مستوى 30.5 ألف نقطة. كما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 2%.

وتصدر سهم سوديك العقارية قيم التداولات بحلول 11:30 صباحا مرتفعا بـ 3.75% تلاه سهم راميدا بارتفاع 8.4%، وفي المرتبة الثالثة سهم مصر للأسمنت قنا بارتفاع 11.3%.

أما سهم البنك التجاري الدولي، فجاء في المرتبة الخامسة من حيث قيم التداول، بتراجع طفيف 0.04% بعد سهم أوراسكوم كونستراكشون الذي صعد بنسبة 2.12%.

السندات

تراجع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.840% الجمعة من 6.108% الخميس.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.960% الجمعة من 10.995% الخميس.

خام برنت

تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بأولى تعاملات الأسبوع، لتغلق عند 77.46 دولار الاثنين مقابل 79.04 دولار للبرميل الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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