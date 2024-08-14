تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأسعار الدولار والذهب

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار في السوق الموازية بحلول الثالثة عصرا الأربعاء، بين 50.60 و 50.84 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتراجع سعر الدولار الرسمي ليتراوح بين 49.03 و 49.17 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات البنك المركزي المصري، مقارنة مع بين 49.31 و 49.44 جنيه صباحا.

ويتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة خلال الأيام الماضية في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

ووفق تصريحات لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي الخميس الماضي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

واصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه يوم الأربعاء وبحلول الثالثة عصرا زاد سعر الجرام 5 جنيهات إضافة لـ 10 جنيهات زيادة في سعر الجرام صباحا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3971 جنيه للجرام.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3475 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3992.29 جنيه للجرام في العرض، و 3946.41 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة 0.8% عند الإغلاق ليقلص من مكاسبه الصباحية، وأغلق المؤشر عند مستوى 29567 نقطة.

وارتفع المؤشر السبعيني - متساوي الأوزان - بنسبة 0.35% ومؤشر شريعة بارتفاع 0.84%.

وتصدر سهم أبو قير للأسمدة قيم التداولات اليوم مرتفعا 5.02%، يليه بالمرتبة الثانية سهم البنك التجاري الدولي والذي ارتفع 1.17% عند الإغلاق.

وكان سهم موبكو للأسمدة الأبرز صعودا اليوم إذ حل بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول وارتفع السهم 10.31% الأربعاء.

وفي المرتبتين الرابعة والخامسة من حيث قيم التداول جاء كل من سهم حديد عز وسهم القلعة للاستثمارات، بنسبة انخفاض 0.18% و 1.3%، على التوالي.

وكان سهم السويدي اليكتريك الأبرز تراجعا اليوم. حيث جاء السهم بالمرتبة السادسة من حيث قيم التداول وانخفض السهم بنسبة 6.19% عند الإغلاق.

نتائج أعمال

- ارتفع صافي ربح مجموعة اي اف جي القابضة بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية، خلال الربع الثاني من العام الجاري بنحو 95% إلى 791 مليون جنيه مقارنة مع صافي ربح بقيمة 405 مليون جنيه خلال نفس الربع من العام الماضي، بدعم نمو الإيرادات على أساس سنوي.

وخلال النصف الأول من العام، قفز صافي الربح إلى 2.6 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه في النصف الأول من 2023، حسب نتائج الأعمال المرسلة للبورصة الأربعاء.

- تراجعت أرباح مساهمي شركة ايديتا للصناعات الغذائية خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 358.4 مليون جنيه مقابل 413.6 مليون جنيه في نفس الربع من العام الماضي. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض لارتفاع تكلفة المواد الخام والفائدة.

لكن صافي الربح العائد على المساهمين ارتفع خلال النصف الأول إلى 864.7 مليون جنيه مقابل 812.2 مليون جنيه أرباح في النصف الأول من 2023.

- تراجع صافي الربح العائد على المساهمين لشركة المصرية للاتصالات خلال الربع الثاني من 2024 إلى 2.6 مليار جنيه مقابل نحو 2.9 مليار جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وخلال النصف الأول من العام تراجع صافي الربح إلى 6.5 مليار جنيه من نحو 6.7 مليار جنيه مسجلة في النصف الأول من 2023.

- قفز صافي أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالربع الثاني من العام إلى 650 مليون جنيه مقابل 5.2 مليون جنيه في نفس الربع العام الماضي. فيما ارتفع صافي الربح نصف السنوي إلى 1.4 مليار جنيه من 24.6 مليون جنيه في النصف الأول من 2023.

- ارتفع صافي الربح بعد الضرائب لشركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو خلال الربع الثاني من العام إلى 2.6 مليار جنيه من 847.7 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي. وخلال النصف الأول من العام قفز صافي الربح إلى 10.2 مليار جنيه من 4.8 مليار جنيه في النصف الأول من 2023.

وارتفعت مبيعات الشركة بشكل قوي، لتسجل نحو 10 مليار جنيه في النصف الأول مرتفعة من 3.1 مليار جنيه في النصف الأول من 2023، كما سجلت نحو 5 مليار جنيه في الربع الثاني من 2024 مقابل 1.6 مليار جنيه في الربع المقارن.

- نما صافي الربح العائد على مساهمي شركة طاقة عربية – إحدى شركات مجموعة القلعة – خلال النصف الأول من العام إلى 211.3 مليون جنيه مقابل 167.3 مليون جنيه في النصف الأول من 2023، كما زاد ربح الربع الثاني من العام إلى 108.5 مليون جنيه من 78.9 مليون جنيه في الربع المقارن.

جاء نمو الأرباح بدعم زيادة الإيرادات نصف السنوية والفصلية بنسبة 25% و 31% على التوالي.

- تراجع صافي أرباح المساهمين لشركة أوراسكوم المالية القابضة خلال النصف الأول من العام على أساس سنوي، إلى 4.1 مليون جنيه مقابل 54.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة، مع ارتفاع خسائر التشغيل.

وانخفض أيضا ربح الربع الثاني من العام إلى 26.4 مليون جنيه مقابل 29 مليون جنيه في الربع الثاني 2023.

- قفزت أرباح مساهمي شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في الربع الثاني من العام بأكثر من 100% لتسجل 321.7 مليون جنيه مقابل 159.8 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي، بدعم نمو إيرادات النشاط بأكثر من 57% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأرباح الصافية للمساهمين خلال النصف الأول من العام إلى 628.8 مليون جنيه مقابل 283 مليون جنيه في النصف الأول من 2023.

-ارتفع صافي ربح مساهمي شركة النساجون الشرقيون بدون حقوق الأقلية خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 820.8 مليون جنيه، مقابل 289.8 مليون جنيه في الربع المقارن، بدعم نمو المبيعات بأكثر من 32%.

وخلال النصف الأول من العام، ارتفع صافي الربح إلى 1.2 مليار جنيه من 700.4 مليون جنيه أرباح مسجلة في النصف الأول من 2023.

- شركة إعمار مصر للتنمية، حققت زيادة في أرباح النصف الأول من العام 2024 إلى 7.6 مليار جنيه من نحو 3.5 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي، بدعم من تحقيق أرباح من حصة الشركة في أرباح شركة شقيقة وإيرادات التمويل.

كما ارتفع صافي الربح الفصلي إلى 1.9 مليار جنيه في الربع الثاني من العام مقارنة بـ 1.3 مليار جنيه في الربع المقارن.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.679% الثلاثاء من 7.807% الاثنين.

كما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.763% الثلاثاء من 11.788% الاثنين.

البترول

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 81.01 دولار للبرميل الثلاثاء من 82.3 دولار للبرميل الاثنين.

إغلاقات الثلاثاء

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