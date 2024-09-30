تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأداء مؤشرات البورصة

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الاثنين بين 48.34 و 48.48 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين 48.70 و49.02 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب في مصر استقرارها، بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 4103 جنيه للجرام، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3590 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4127.09 جنيه للجرام للعرض و 4089.11 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

مؤشرات البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة بلغت نحو 0.5% فوق مستوى 31600 نقطة بحلول الساعة 11:45 صباح الاثنين بتوقيت القاهرة. وارتفع المؤشر السبعيني بنحو 0.5% أيضا.

وتصدر سهم طلعت مصطفى قيم التداول الساعة 11:45 صباحا وارتفع بنحو 2%. وكان سهم العاشر من رمضان للصناعات الدوائية "راميدا" الأبرز صعودا صباح اليوم حيث جاء بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول وقفز بأكثر من 10% الساعة 11:45 صباحا.

وكانت الشركة أعلنت صباح اليوم في بيان للبورصة المصرية عن قيامها بأكبر عملية استحواذ في تاريخها وذلك بالاستحواذ على منتج رائد في سوق أدوية علاج مرض السكري بمبيعات متوقعة تصل إلى 400 مليون جنيه في 2025.

وقالت الشركة إن "المنتج قادر على المساهمة بزيادة حوالي 10% من مبيعات راميدا السنوية في عام 2025 مما يرفع نسبة إيرادات أدوية علاج الأمراض المزمنة إلى أكثر من 60% من إيراداتنا الإجمالية".

وفي المرتبة الثالثة والرابعة من حيث قيم التداول جاء سهم البنك التجاري الدولي مرتفعا بنحو 0.6% وسهم إي إف جي القابضة مرتفعا بنحو 0.3%، على التوالي.

وكان سهم غاز مصر الأبرز تراجعا صباح اليوم حيث جاء بالمرتبة الخامسة من حيث قيم التداول وهبط السهم بنحو 3.5% الساعة 11:45 صباحا.

جاء ارتفاع المؤشرات، على الرغم من تصاعد التوترات في لبنان. وكان محللان أسواق مال قالا لزاوية عربي، إن الأسواق العربية ربما اعتادت على التصعيدات الإقليمية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران، وآخرها اغتيال الأمين العام للحزب حسن نصر الله نهاية الأسبوع.

وصعّدت إسرائيل مؤخرا من عملياتها تجاه جنوب لبنان ونفذت عمليات اغتيال لقيادات حزب الله وسط توقعات باجتياح بري قريب للجنوب اللبناني، وذلك مع اقتراب مرور عام على الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وحزب الله من داعمي حركة حماس في الحرب ضد إسرائيل.

وقال محلل مالي مصري - فضل عدم ذكر اسمه - لزاوية عربي، إن الأسواق العربية لن تتأثر بالتصعيدات الأخيرة في المنطقة "طالما لم تنشب حرب رسمية" بين طرفي النزاع الأبرز حاليا.

للمزيد: تحليل سريع: تصعيدات أخيرة في لبنان لكن يبدو أن الأسواق اعتادت عليها

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 5.847% الجمعة من 5.713% الخميس.

بينما تراجع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.879% الجمعة من 10.904% الخميس.

خام برنت

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت إلى 71.98 دولار للبرميل الجمعة من 71.6 دولار للبرميل الخميس. لكنها لا تزال متراجعة على أساس أسبوعي مقارنة بسعر 74.49 دولار للبرميل الجمعة السابقة.

وكانت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قد تخطت خلال الأسبوع مستوى 75 دولار للبرميل.

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