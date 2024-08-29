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*تم التحديث ببيان حكومي حول محفزات للمطورين السياحيين

قصب وبنجر

وافق مجلس الوزراء، على تحديد الأسعار الاسترشادية (سعر ضمان) للمحاصيل السكرية لموسم 2025، وفق بيان حكومي الخميس، على أن يكون سعر توريد طن قصب السكر 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه.

وقال البيان، إن ذلك يأتي "في إطار تشجيع المزارعين على زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية المهمة، والتوسع في زراعتها وزيادة الإنتاجية منها،" بما يسهم في سد احتياجات السوق المحلية، وتقليل فاتورة استيرادها وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.

محفزات

ناقشت الحكومة رصد عدد من الحوافز الإضافية لتشجيع المطورين السياحيين على الإسراع في إنشاء وإدخال أكبر عدد من الغرف الفندقية خلال العامين الجاري والمقبل، وفق بيان حكومي الخميس.

وتستهدف مصر زيادة عدد السياح الوافدين إلى 30 مليون سائح كل عام. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي - وفق البيان - إن عدد الغرف الفندقية المتاحة "تتيح لنا الوصول إلى حد أقصى 18 مليون سائح في العام، ولكي نحقق الهدف الأكبر، نحتاج إلى 200 ألف غرفة فندقية".

وتستهدف الحكومة إنشاء أكثر من 200 ألف غرفة جديدة خلال السنوات الخمس القادمة، حسب البيان.

أسعار الدولار

انخفض سعر الدولار في السوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا الخميس ليتراوح بين 48.55 و 48.69 جنيه وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي المصري، مقابل ما بين 48.59 و 48.72 جنيه صباحا.

أما في السوق الموازية فتراوح سعره بين 49.64 و49.84 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

زادت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس، وارتفع سعر الجرام بنحو 5 جنيه بحلول الثالثة عصرا مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3931 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3440 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3959.3 جنيه للجرام للعرض و3925.83 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة طفيفة بلغت 0.21% عند مستوى 30774.19 نقطة لدى إغلاق الخميس بتوقيت القاهرة.

وارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنسبة 0.05%، ومؤشر شريعة بنسبة 0.14%.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قيم التداولات وارتفع بنحو 3.85%، يليه سهم البنك التجاري الدولي متراجعا 1.6% ثم بلتون القابضة مرتفعا 3.85%.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.938% الأربعاء من 7.239% الثلاثاء.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.354% الأربعاء من 11.404% الثلاثاء.

خام برنت

واصلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعها أدنى مستوى 80 دولار للبرميل لليوم الثاني على التوالي لتصل إلى 78.65 دولار للبرميل الأربعاء من 79.55 دولار للبرميل الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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