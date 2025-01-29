تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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تحويلات المصريين العاملين بالخارج

ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 62.5% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار في نفس الشهر 2023.

وخلال الـ 11 شهر من 2024 (يناير - نوفمبر) ارتفعت التحويلات بنحو 47% إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.

وخلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري (يوليو - نوفمبر) ارتفعت التحويلات بنحو 77% إلى نحو 13.8 مليار دولار مقابل نحو 7.8 مليار دولار. يبدأ العام المالي في يوليو وينتهي في يونيو من العام التالي.

كشف نفطي جديد بخليج السويس

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن كشف نفطي جديد، وقالت في بيان الأربعاء، إن أعمال حفر البئر الاستكشافي "East Crystal-1" بمنطقة امتياز المندمجة بخليج السويس، أكدت وجود مخزون بنحو 8 مليون برميل من الزيت الخام، مع توقعات بتجاوز هذه الكمية.

تقوم بأعمال الحفر، شركة دراجون أويل الإماراتية، من خلال شركة العمليات المشتركة جابكو التي ستستكمل عمليات تنمية الكشف من خلال حفر بئرين إضافيين، ما يسهم في إضافة أكثر من 5000 برميل من الزيت الخام يوميا.

وفي بيان منفصل، قالت الوزارة إن سفينة الحفر "سايبم 10000" وصلت الثلاثاء إلى المياه المصرية، لبدء العمل بموقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد في أعمال الحفر لآبار جديدة.

سيتم الحفر في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل، بهدف "التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر،" واستئناف خطط تنمية الحقل التي تم الاتفاق عليها بين الوزارة وشركة إيني الإيطالية المشغلة للحقل.

أسهم شركات الحديد

ارتفعت أسهم شركات الصلب والحديد في البورصة خلال تعاملات الأربعاء بأكثر من 10%، ما دفع البورصة لوقف التعامل عليها.

ويتداول في البورصة، سهم شركة الوطنية للصلب - عتاقة والمساهم الرئيسي فيها شركة خاصة، وسهم شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر المنقسمة من شركة الحديد والصلب المصرية الحكومية المدرجة بالبورصة وهي تحت التصفية.

ووصل سعر سهم عتاقة إلى 5.9 جنيه، فيما بلغ سعر سهم الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 4.5 جنيه. بينما اكتفى سهم الحديد والصلب المصرية بارتفاع 1.5% عند 46.9 جنيه.

كانت البورصة المصرية نشرت الأربعاء، قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة حديد عز التي عقدت الثلاثاء، بالموافقة على الشطب الاختياري، تأكيدا لما قاله أحد مساهمي الشركة لزاوية عربي بإن قرار الجمعية جاء بالموافقة بالإجماع على الشطب.

أما المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" فارتفع بحلول الساعة 12 ظهرا بنسبة 0.94% فوق مستوى 29.9 ألف نقطة.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر بتعاملات الأربعاء، بعد أن زاد سعر الجرام بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء بنحو 25 جنيه.

وبحلول الساعة 12 ظهرا، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3860 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4411 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

لم يشهد سعر الدولار في البنوك الرسمية تحرك يذكر الأربعاء. وبحلول الساعة 12 ظهرا، بلغ نحو 50.17 جنيه للشراء ونحو 50.27 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 50.31 جنيه، و51.16 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الثلاثاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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