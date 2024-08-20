تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأسعار الذهب

أسعار الدولار

ارتفع سعر الدولار في السوق الرسمية بحلول الثالثة عصرا الثلاثاء، ليتراوح بين 48.81 و 48.94 جنيه، بحسب آخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري، مقارنة بأسعار الصباح بين 48.72 و 48.85 جنيه.

أما سعر الدولار في السوق الموازية فترواح بين 49.74 و 50.10 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة مؤخرا، في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن خروج الأموال الساخنة من السوق كانت ردة فعل طبيعية لاضطرابات الأسواق العالمية ما صاحبه ارتفاع في سعر صرف الدولار، لكن تم تلبية هذه الأموال من السوق وبعيدا عن الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي.

وحصلت الحكومة المصرية على دفعة بقيمة 820 مليون دولار من قرض صندوق النقد الدولي، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الثالثة لبرنامج مصر البالغ قيمته 8 مليار دولار نهاية يوليو، فيما أكد الصندوق على ضرورة الحفاظ على سعر صرف مرن.

أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعها يوم الثلاثاء، وزاد سعر الجرام بحلول الساعة الثالثة عصرا نحو 20 جنيه. وكان سعر الجرام ارتفع في التعاملات الصباحية بنفس القيمة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3977 جنيه للجرام، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3480 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 4010.99 جنيه للجرام في العرض، و3965.47 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

أكسون موبيل مصر

تخطط شركة أكسون موبيل مصر للإسراع بعمليات الحفر بمنطقة امتيازها شمال مراقيا بمنطقة غرب المتوسط، وفق ما نقله بيان لوزارة البترول عن عمرو أبوعيطة رئيس الشركة، خلال لقاء مع الوزير كريم بدوي.

وأشار أبوعيطة إلى إنفاق الشركة - التي تعمل في ثلاث قطاعات استكشافية بمصر - نحو 90 مليون دولار على عمليات البحث السيزمي لحوالي 15 كيلومتر بمنطقة امتيازها شمال مراقيا بمنطقة غرب المتوسط و"أنها تخطط للإسراع بعمليات الحفر فور وصول الحفار في أكتوبر المقبل".

وأكد الوزير كريم بدوي، أن الحكومة تعمل على استثمار نجاحات الشراكات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج لتحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج، وفق البيان.

القمح، الخبز، والسكر

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إنه لا تغيير في حصة الفرد أو الأسرة في الخبز المدعم المقدم على البطاقة التموينية أو سعره، وإن الوزارة تدرس حاليا فكرة بيع الخبز بالوزن بدلا من الكميات، وإن هذا المقترح لا يزال قيد الدراسة.

وأضاف المتحدث في مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى مساء الاثنين، إن الوزارة اشترت من السوق المحلي 3.6 مليون طن من القمح مقابل ما بين 40 - 45 مليار جنيه، كما تعاقدت على 280 ألف طن قمح في مناقصة مؤخرا، لكنها كانت تستهدف شراء نحو 3.8 مليون طن قمح مستورد.

"عندنا حوالي 6 شهور من الاحتياطي الاستراتيجي من القمح سواء المستورد او المحلي،" وفق المتحدث.

وتبلغ احتياجات مصر السنوية من القمح ما بين 20-21 مليون طن سنويا، وتستورد نحو نصف الكمية أي نحو 10 مليون طن سنويا، وفق متحدث الوزارة.

وتعتزم الوزارة بداية من سبتمبر، إيقاف طرح السكر الإضافي على البطاقة التموينية "سكر المبادرة" والمطبق منذ ديسمبر 2023 بواقع 30 ألف طن شهريا زيادة عن المخصصات التموينية.

وقال متحدث الوزارة، إنه تم رصد بعض الممارسات حيث يتم تصريف هذا السكر في الأسواق بأسعار السوق الموازية أعلى من سعر طرحه من الوزارة البالغ 27 جنيه في حين تكلفته الحقيقية 35 جنيه.

وأضاف أن الوزارة قررت وقف صرف هذا السكر المخفض بداية من الشهر المقبل، بعد التأكد من توافر السلعة في الأسواق.

"عندي احتياطي استراتيجي للتموين مغطيني 13 شهر.. بمعدل 65 ألف طن (سكر) للشهر،" حسب المتحدث.

ويبلغ سعر كيلو السكر في التموين 12.6 جنيه. ووفقا للمتحدث يُدرس حاليا إمكانية تحريك السعر، وفقا لمتغيرات أسعار توريد المواد الخام وهي قصب السكر والبنجر.

الكهرباء

نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أنه سيتم تغيير أسعار شرائح الكهرباء للاستخدام المنزلي بداية من شهر أغسطس الجاري بنسب متفاوتة، لكن لم تعلن الحكومة الأسعار الجديدة أو موعد التطبيق بشكل رسمي.

وزيادة الكهرباء أحد الإجراءات المتوقعة ضمن خطة الحكومة لخفض تكلفة الدعم في الموازنة العامة للدولة، وكانت الحكومة رفعت أسعار منتجات الوقود بنسب بين 10 و 15% في يوليو الماضي.

ونقلت العربية عن مصادر أن الحصيلة المتوقعة من زيادة أسعار الكهرباء في العام المالي الجاري تزيد عن 15 مليار جنيه.

البورصة

قفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 2.03% بنهاية تعاملات الثلاثاء ليغلق عند 29915.24 نقطة. وارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 0.95%. وصعد مؤشر شريعة بنسبة 1.57% الثلاثاء.

وتصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى قيم التداول الثلاثاء وأغلق مرتفعا 1.65%. يليه بالمرتبة الثانية من حيث قيم التداول سهم البنك التجاري الدولي - الأثقل وزنا بالمؤشر الرئيسي - والذي أنهى الثلاثاء مرتفعا 2.82%.

وكان سهم إي إف جي القابضة ضمن الأبرز صعودا اليوم بالبورصة، إذ حل بالمرتبة الثالثة من حيث قيم التداول وبنسبة صعود 6.43%.

بينما تراجع سهم بالم هيلز للتطوير بنسبة 0.4% وجاء بالمرتبة الرابعة من حيث قيم التداول.

وفي المرتبة الخامسة والسادسة من حيث قيم التداول جاء سهما فوري للمدفوعات وسوديك العقارية، بنسبة ارتفاع 3.98% و 7.01%، على التوالي.

السندات

انخفض العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 7.495% الاثنين من 7.528% الجمعة.

كما انخفض العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 11.501% الاثنين من 11.503% الجمعة.

البترول

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لتصل إلى 77.66 دولار للبرميل الاثنين من 79.68 دولار للبرميل الجمعة.

إغلاقات الاثنين

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