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أذون خزانة بالدولار

يعتزم البنك المركزي المصري إصدار أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار لأجل عام، يوم الاثنين، حسب موقع المركزي.

ويستحق في 4 فبراير الجاري، إصدار بنحو مليار دولار كان المركزي قد أصدره لمدة عام بعائد 5.149%.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأحد، وزاد سعر الجرام بحلول الساعة 3 عصرا بنحو 10 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3910 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4469 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

كانت أسعار الذهب قد ارتفعت خلال تعاملات الجمعة في مصر، واستقرت يوم السبت عند نفس الأسعار.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك الرسمية الأحد نحو 50.17 جنيه للشراء ونحو 50.27 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 49.09 جنيه، و49.85 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

ولدى الإغلاق، تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" بنسبة 0.3% قرب مستوى 30 ألف نقطة.

أحدث الإغلاقات

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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