تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

*تم التحديث بأخبار شركات

أخبار شركات

قالت شركة مصر للألومنيوم في بيان للبورصة الخميس، إنها بصدد دراسة تفعيل خطة إعادة تأهيل الشركة القائمة، لزيادة العمر الافتراضي للمصانع وزيادة الطاقة الإنتاجية، وما يتطلبه ذلك من دراسة بدائل التمويل المختلفة، والتي قد تتضمن زيادة رأس مال الشركة، على أن يتم اختيار البديل الأنسب في ضوء تلك الدراسة.

جاء رد الشركة تعليقا على تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام محمد شيمي، قال فيها إنه يتم الاستعداد لطرح حصة إضافية من شركة مصر للألومنيوم في البورصة إضافة لطرح حصة إضافية من شركة كيما.

وقالت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" في بيان للبورصة الخميس، إن الشركة لم يرد لها أية معلومات بشأن هذا الموضوع.

مقترحات مشروعات

استعرض مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع مقترح لإقامة مركز بيانات أخضر مُقدم من أحد التحالفات، وفق بيان حكومي مساء الأربعاء دون مزيد من التفاصيل عن التحالف.

ونقل البيان عن مسؤولي التحالف أن المشروع يستهدف تصدير خدماته إلى الخارج في مجال تخزين ومعالجة البيانات، والمناطق المقترحة لإقامة المشروع، والتصميم المبدئي له.

كما بحث مدبولي، مع ممثلي شركة CSCEC الصينية، وممثلي شركة إنكوم، مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية.

ووفق بيان حكومي، سيضم المشروع 18 معهد في جميع التخصصات الطبية، بإجمالي 4223 سرير، وجامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجية، ومركز أبحاث للنانو تكنولوجي، وذلك بخلاف المناطق السكنية والترفيهية في المشروع.

أسعار الدولار

تراوح سعر الدولار بالسوق الرسمية صباح الخميس بين 48.49 و 48.63 جنيه، وفق آخر تحديث لبيانات موقع البنك المركزي.

وتراوح سعره في السوق الموازية بين 48.79 و49 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وتعرض الجنيه لضغوط مع تخارج الأموال الساخنة في وقت سابق من أغسطس 2024 في ظل انهيارات الأسهم فيما عرف بـ"الاثنين الأسود" ومخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، قبل أن يتماسك مجددا.

أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في مصر، صباح الخميس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 - الذي يعتمد عليه تسعير السبائك - نحو 3954 جنيه للجرام.

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأشهر في المشغولات - نحو 3460 جنيه للجرام، وفق منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

ويتأثر سعر الذهب في السوق المحلية، بالأسعار العالمية للمعدن الأصفر وكذلك سعر صرف الدولار في السوق الموازية.

ويستحوذ الذهب على اهتمام المصريين مؤخرا كوسيلة لمواجهة التضخم، ما بين الاستثمار في المشغولات الذهبية أو السبائك أو وثائق صناديق الاستثمار في الذهب. ويوجد حاليا 3 صناديق للاستثمار في الذهب.

أما أسعار الذهب المعلنة على موقع البورصة المصرية - وهي أسعار الذهب عيار 24 الاسترشادية لتسعير وثائق صناديق الاستثمار في الذهب - فبلغ سعر الجرام نحو 3994.55 جنيه للجرام للعرض و 3950.41 جنيه للجرام للطلب، وفق آخر تحديث.

مؤشرات السوق

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "ايجي اكس 30" بنسبة 0.61% عند مستوى 30342.46 نقطة، بإغلاق الأربعاء. كما ارتفع المؤشر السبعيني متساوي الأوزان بنحو 1.16% ومؤشر شريعة بنسبة 0.2%.

وأعلنت شركة أبوقير للأسمدة، في بيان أن الشركة السعودية السابعة للاستثمار باعت نحو 9.6 مليون سهم، لتنخفض حصتها في أبو قير من 1.5% إلى 0.54% مقابل 555.9 مليون جنيه.

وأصبحت حصة المجموعة المرتبطة بالشركة السعودية 20.94% حيث تمتلك الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة للصندوق السيادي السعودي 20.4% من أبو قير للأسمدة.

بنك مصر

أعلن بنك مصر، توقيع اتفاقية تشغيل مع شركة Connect Money لإصدار بطاقات الدفع إلي جانب المشاركة بأول جولة تمويلية للشركة، عن طريق شركة مصر كابيتال التابعة لبنك مصر، وفق بيان الأربعاء.

وتأسست شركة Connect Money في يناير 2024، وهي أول شركة ناشئة لخدمة إصدار بطاقات الدفع لصالح شركات أخرى (White Label cards)، وهي شركة تابعة لشركة كونكت بي في المؤسسة بهولندا.

وأغلقت الشركة أول جولة تمويلية لها بقيمة 8 مليون دولار بمشاركة شركة مصر كابيتال في صورة SAFE Notes . وشركة مصر كابيتال هي الذراع الاستثماري لبنك مصر في مجال الاستثمار بالشركات الناشئة والتي تعمل بمجال التكنولوجيا المالية.

السندات

ارتفع العائد على السندات المستحقة في يونيو 2025 إلى 6.254% الأربعاء من 6.122% الثلاثاء.

كما ارتفع العائد على السندات الأطول أجلا المستحقة في مايو 2050 إلى 10.997% الأربعاء من 10.949% الثلاثاء.

خام برنت

انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت قليلا إلى 73.65 دولار للبرميل الأربعاء من 73.70 دولار للبرميل الثلاثاء.

إغلاقات الأربعاء

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