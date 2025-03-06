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أسعار الذهب

خلال تعاملات الخميس الصباحية، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 4130 جنيه، وعيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4720 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

وعادت أسعار الذهب للارتفاع هذا الأسبوع، بعد أن شهدت تراجع ملحوظ في عطلة الأسبوع الماضي.

أسعار الدولار

وسجل سعر الدولار في البنوك الخميس نحو 50.62 للشراء و50.72 جنيه للبيع، وفق بيانات بنوك محلية.

وفي السوق الموازية، بلغ نحو 50.40 للشراء، و51.25 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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