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إطلاق شركة ايجيترانس اريبيا بالسعودية

أطلقت الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "ايجيترانس" المصرية والمدرجة في بورصة مصر، وشركة روابط للاستثمار السعودية، شركة شحن جديدة في الرياض وهي "ايجيترانس اريبيا"، وفق ما أكدته عبير لهيطة الرئيس التنفيذي لـ ايجيترانس لزاوية عربي.

"دي بداية التشغيل وافتتاح المقر،" وفق لهيطة، مشيرة إلى أن ايجيترانس اريبيا، تدرس حاليا مشروعات وفرص في المملكة.

يبلغ رأس مال الشركة الجديدة ايجيترانس اريبيا 10 مليون ريال (2.7 مليون دولار) وبنسبة مشاركة 50% للطرفين. وسيتولى منصور المبطي، رئيس مجلس إدارة شركة روابط للاستثمار، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجديدة وسيكون محمد العرباني المدير العام.

تأسست ايجيترانس المصرية في 1973 ويمتلك بنك الاستثمار القومي الحكومي نسبة 25.25% منها. أما شركة روابط للاستثمار السعودية فتأسست في 2019 ومقرها الرياض، وتعمل في عدة قطاعات استثمارية.

قناة السويس

أعلن أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في بيان الخميس، "جاهزية قناة السويس للعمل بكامل طاقتها لاستقبال الخدمات الملاحية".

وأشار ربيع إلى أن الأوضاع الراهنة في منطقة البحر الأحمر تشهد العديد من المؤشرات الإيجابية تجاه بدء عودة الاستقرار.

كانت قناة السويس فقدت أكثر من نصف إيراداتها بسبب الحرب في قطاع غزة فيما يتوقع أن تعود حركة الملاحة قريبا للقناة مع هدوء التوترات بين إسرائيل وحماس.

جهينة

قررت الجمعية العامة غير العادية، لشركة جهينة للصناعات الغذائية، على دمج 4 شركات عاملة في ذات القطاع في جهينة، وفق بيان للبورصة الخميس. وتمتلك جهينة 100% من تلك الشركات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

والشركات هي: الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة، الشركة المصرية لمنتجات الألبان، الشركة المصرية للصناعات الغذائية – ايجيفود، وشركة المروة للصناعات الغذائية.

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الخميس، وارتفع سعر الجرام بحلول الساعة 3:30 عصرا، بنحو 45 جنيه مقارنة بأسعار الصباح.

وبلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3885 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4440 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

أسعار الدولار

بلغ سعر الدولار في البنوك الرسمية الخميس نحو 50.18 جنيه للشراء ونحو 50.28 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 50.31 جنيه، و51.16 جنيه للبيع، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة "ايجي اكس 30" تعاملات الخميس على ارتفاع بنسبة 0.4% عند مستوى 30 ألف نقطة.

إغلاقات الأربعاء

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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