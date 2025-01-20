تقرير سريع يضم أهم أخبار مصر الاقتصادية ويحدث عدة مرات خلال اليوم

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أسعار الدولار

تداول الدولار في البنوك الرسمية الأحد، عند 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، حسب بيانات بنوك محلية.

ووفق بيانات المركزي المصري، سجل سعر شراء الدولار 50.29 جنيه، والبيع 50.42 جنيه بنهاية تعاملات الأحد.

أما في السوق الموازية فبلغ سعر الشراء نحو 49.80 جنيه وسعر البيع نحو 50.65 جنيه، وفق متداولين وتطبيقات على الهاتف.

وخلال العام الماضي، ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بأكثر من 64% وفق بيانات المركزي المصري، وشهد ديسمبر الماضي قفزة الدولار فوق 51 جنيه قبل أن يتماسك الجنيه في الأيام الأخيرة منه.

أسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الاحد، وبحلول الثالثة ونصف عصرا انخفض سعر الجرام بنحو 5 جنيه مقارنة بسعر الصباح.

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 المستخدم في المشغولات 3775 جنيه، أما عيار 24 المستخدم في السبائك فسجل 4314 جنيه، وفق بيانات منصة إلكترونية لأسعار الذهب.

كانت أسعار الذهب في مصر، قد ارتفعت بنحو 17% خلال العام الماضي بدعم ارتفاع الأسعار العالمية للمعدن وسعر الدولار في السوق المحلية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "اي جي اكس 30" بنسبة 0.42% إلى مستوى 29,728 نقطة.

ايديتا تتوسع في العراق

وقعت شركة ايديتا للصناعات الغذائية، اتفاقية للاستحواذ على 49% من شركة طعمه جبر عباس للتجارة والمقاولات العامة والصناعات الغذائية والتجهيزات العامة بالعراق مقابل 8 مليون دولار، وفق بيان للبورصة المصرية الأحد.

وتتضمن الاتفاقية الاستحواذ على مصنع في الشركة العراقية، وسيتم بموجب الاتفاقية تأسيس شركة "ايديتا العراق" عبر شركة قابضة مقرها الإمارات، وسيكون لـ ايديتا حق الإدارة.

وتخطط ايديتا لاستثمار 27 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث القادمة لمضاعفة طاقة المصنع الإنتاجية وإضافة قطاعات جديدة بقطاع الأغذية في العراق، وفق البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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